Code di attesa per le nuove date di Blanco ma niente da fare.... oltre 300.000 biglietti venduti in poche ore. Tutto nuovamente sold out

Blanco Biglietto tour… anche le nuove date (la terza tranche lanciata) sono andate sold out in pochissime ore per un totale di oltre 300.000 biglietti venduti.

Il tour dell’artista, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners conta ad oggi, nel periodo da aprile a settembre, ben 34 appuntamenti tutti andati completamente sold out a poche era dal lancio. Sul web il pubblico è scatenato, molte persone infatti si sono collegate al sito anche con mezz’ora di anticipo e sono rimaste in coda senza riuscire ad acquistare il tanto desiderato biglietto.

Lo strabiliante risultato del BLU CELESTE TOUR porta Blanco a totalizzare oltre 300mila biglietti venduti. Questo risultato arriva dopo la certificazione Platino – conseguita in meno di due settimane – di Brividi, con cui Blanco ha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita.

BLANCO BIGLIETTI TOUR ESAURITI, LE DATE