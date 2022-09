Blanco chiude il tour con un “Lanciatevi nei vostri sogni senza paracadute” e lancia un’asta di beneficenza per A.G.B.A.L.T.

Blanco asta di beneficenza al via da oggi.

Il 17 settembre si è chiuso il primo tour, tutto sold out, di Blanco. Lunedì 19 settembre il suo primo album, Blu celeste, uscito un anno fa, ha conquistato il sesto disco di platino per le oltre 300.000 copie/unità vendute. Soddisfazioni che si aggiungono a decine di dischi d’oro e platino per i singoli e le collaborazioni, alla vittoria a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision. Ora, prima di un po’ di meritato riposto e di mettersi al lavoro sul nuovo disco Riccardo lancia un’asta di beneficenza.

Sono state oltre 350.000 le presenze nelle 35 date del Blu celeste tour con un’ultima data a Milano in cui sono stati ospiti Marracash, Mahmood, Mace, Sfera Ebbasta e Madame. E sono oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme digitali del solo album.

Queste le parole di Blanco dopo l’ultima data…

“Questo tour è stato un viaggio che faccio fatica a spiegare a parole. Mi ha dato la possibilità di toccare con mano il calore e il supporto di tutte le persone che mi ascoltano e che sono finalmente riuscito ad incontrare. Spero di essere riuscito a restituire anche solo una parte di tutto l’amore che ho ricevuto.”

Sui social un messaggio ancora più intenso…

“Le cose belle hanno un inizio e una fine…

Quante volte me l’hanno detto.

È finita l’onda sono arrivato sulla spiaggia e ora con la mia tavola mi tocca ri gettarmi in mare e aspettare una nuova onda da cavalcare…me l’ha detto uno che di onde ne ha prese @fabionovembre grazie❤️

La mia vita è cambiata grazie a voi.

Ho visto mia madre e mio padre orgogliosi di me e ho allargato la mia famiglia con tutta la band. Questo tour rimarrà impresso nel mio cuore sia per le persone che ci hanno lavorato, sia per le emozioni che mi ha lasciato. Credo nei ragazzi della mia età sono, siamo il futuro di questo mondo.

Lanciatevi nei vostri sogni senza paracadute che tanto vi schianterete comunque ve lo assicuro… PERCHÈ LE COSE BELLE HANNO UN INIZIO E UNA FINE ma io l’ho provato sulla mia pelle con il mio sangue e vi assicuro sarà comunque il momento più bello della vostra vita.“

Blanco asta di beneficenza al via

Ora l’artista ha deciso di mettere all’asta una t-shirt celebrativa autografata da tutta la band. Si tratta della prima maglietta realizzata, la numero 1 di 80 t-shirt commemorative del tour prodotte esclusivamente per lo staff dell’artista,.

La t-shirt verrà venduta tramite un’asta Ebay e i proventi (escluso il costo vivo di produzione e Iva) verranno interamente devoluti a A.G.B.A.L.T. (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore), ente scelto personalmente dall’artista dopo essere rimasto profondamente colpito dalla storia di una giovane fan colpita dalla malattia.

L’asta inizia oggi, martedì 20 settembre, dalle ore 00:00 e terminerà alle ore 24:00 di sabato 24 settembre. In occasione di questa iniziativa, anche tutti i proventi del merchandising presente sul sito, venduti nel periodo dell’asta saranno devoluti all’ente A.G.B.A.L.T. con la stessa modalità della t-shirt celebrativa.

PER ACCEDERE ALL’ASTA CLICCA QUI.

NTS MERCH si impegna a gestire questa operazione per conto dell’artista nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi in vigore. Per maggiori info consultare il sito blancomerch.com.

Foto di copertina di Francesco Prandoni