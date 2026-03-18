Blanco: “Crescere fa paura”. E presenta l’album MA dal vivo prima dell’uscita

Blanco torna con l’album MA’, ma sceglie un modo diverso per presentarlo. Prima con le parole, poi con un gesto concreto: ascoltarlo dal vivo insieme al pubblico, prima ancora dell’uscita.

Dopo aver raccontato un momento personale complesso, l’artista decide infatti di condividere l’album MA’ direttamente con i fan, trasformando l’anteprima in un’esperienza reale.

In una recente intervista a Vanity Fair ha spiegato così questa fase: “Crescere non significa essere più liberi. Prima ero più sognatore. Oggi sono più interessato alle possibilità che ai sogni. Perché, alla fine, crescere fa un po’ paura”.

Blanco presenta l’album MA dal vivo

A questa dimensione più personale si lega anche la scelta di portare MA’ fuori dalle dinamiche classiche di uscita. Non solo pubblicazione, ma un ascolto condiviso.

Attraverso un post, Blanco ha raccontato una cover alternativa del progetto, definita come “il colore del disco, blu”, annunciando anche due appuntamenti speciali.

“Da ora potete preordinarla e per chi lo farà ho voluto preparare un momento speciale. Ascolteremo il disco per la prima volta dal vivo, io con voi, prima che esca”.

Le date:

28 marzo – Milano, Magazzini Generali

30 marzo – Roma, Largo Venue

Con l’album MA’, Blanco apre così una fase diversa del suo percorso, più diretta e meno filtrata. Qui a seguire la copertina di questa nuova versione in pre-order qui.

Un’anteprima che cambia il senso dell’uscita

Portare un disco dal vivo prima della pubblicazione significa togliere protezioni. Le canzoni esistono subito davanti a qualcuno, senza il filtro delle piattaforme.

Nel caso dell’album MA’, questo passaggio si inserisce dentro un percorso più ampio, legato a una dimensione personale e anche fragile.

L’ascolto dal vivo anticipa così l’uscita dell’album MA’, mostrando subito la direzione del progetto in arrivo il 3 aprile 2026.