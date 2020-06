BIZ, il podcast di Max Brigante che racconta l’industria musicale

Il 18 giugno sarà disponibile in tutte le piattaforme di streaming e podcasting il primo episodio di BIZ, Il podcast di Max Brigante che svela i segreti dell’industria musicale.

Dal microfono di Radio 105, Max Brigante ha accompagnato gli ascoltatori scoprendo musica italiana e internazionale. Una delle sue peculiarità è la passione per il lavoro e la competenza. Ciò lo ha portato spesso ad anticipare trend e a scoprire artisti poco conosciuti. Ha il merito di aver dato l’impulso che ha portato in alto la scena urban italiana, che oggi domina tutte le classifiche.

Il 2020 è l’anno del podcast: nasce così BIZ, Il podcast di Max Brigante, una serie audio originale, disponibile on demand.

Il podcast esplora in maniera intelligente e mai banale l’industria discografica, raccontandola in ogni suo aspetto: dal prodotto al marketing, dal songwriting all’universo dei concerti, dai social che cambieranno il mercato ai generi musicali che l’hanno già cambiato.

È lo strumento perfetto per chi vuole aprire i propri orizzonti e cambiare prospettiva in ambito creativo, ma anche per chi vuole cominciare a muovere i primi passi nel mondo della musica. Un punto di riferimento anche per chi già è inserito nel business della musica, ma ama rimanere aggiornato sulle ultime novità.

BIZ, IL PODCAST DI MAX BRIGANTE

Il primo episodio di BIZ, Il podcast di Max Brigante è intitolato e dedicato interamente al Reggaeton.

Ogni settimana verrà pubblicata una nuova puntata inedita.

BIZ, Il podcast di Max Brigante è una creazione Dopcast, il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia di Sony Music Italia e MNcomm. Tra i suoi primi titoli di successo, L’Asciugona di Lodovica Comello.