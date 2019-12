Birthh: ecco il singolo Yello/Concrete in attesa dell’album

Birthh lancia il singolo Yello/Concrete. Il brano, già disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube dal 25 novembre 2019; e anticipa l’uscita dell’album dell’artista.

Yello/Concrete (Carosello Records) è nata durante una torrida giornata d’estate a Los Angeles. Birthh aveva intenzione di scrivere velocemente un paio di beat per un rapper conosciuto a Chicago; e di passare poi il resto del pomeriggio in spiaggia. Le cose sono andate diversamente.

La cantante racconta infatti: “Ho lavorato a due differenti beat contemporaneamente e con mia sorpresa suonavano davvero bene! Pian piano la canzone ha preso forma grazie al basso, le seconde voci e i dettagli aggiunti con la produzione. Quando ho finito sono uscita per comprare un po’ d’acqua e ho realizzato che era già mezzanotte. Avevo lavorato al pezzo per 14 ore senza sosta. Non so come sia successo, ma sono felice che sia successo!“.

Il brano è stato inizialmente scritto, arrangiato e prodotto da Birthh, ma la versione finale è stata arricchita dall’apporto di Lucius Page. In Yello/Concrete, la voce dell’artista si fonde con il beat hip-hop e con l’assolo di chitarra suonato da Generic Animal, creando un sound innovativo e non convenzionale. La canzone offre un mix musicale di suoni che strizza l’occhio al pop, al folk, al jazz e all’elettronica.

Yello/Concrete fa seguito all’uscita del singolo Supermarkets; ed è la seconda anticipazione del nuovo disco di Birthh, in uscita worldwide prossimamente per Carosello Records. Oltre a Lucius Page, l’album vede la collaborazione di Robert “LB” Dorsey, producer che ha vinto il Grammy per il mixaggio dell’ultimo album di H.E.R.

Yello/Concrete, il video

La canzone di Birthh è accompagnata da un videoclip ufficiale, girato nella campagna Toscana e a Milano. Il video, visibile su YouTube, è stato mostrato in anteprima su Wonderland, una delIe testate inglesi più seguite e autorevoli.

Birthh – Yello/Concrete – Video

Ecco chi è Birthh

Birthh è il nome d’arte di Alice Bisi, che in proposito spiega: “Sono sempre stata affascinata dal concetto di origine. Di base è una certezza. La nascita, insieme alla morte, sono le uniche due certezze. Tutto ciò che esiste ad un certo punto è nato“. La doppia “h” è poi il frutto di una scelta precisa: “Avete mai provato a googlare “birth” senza due h?“, dice ridendo la cantante.

Il suo album di debutto è Born in the Woods, scritto tra i 17 e i 19 anni; ed è uscito nel 2016. Ispirato da band quali i Daughter, era un lavoro scuro e potente, specialmente il singolo principale Chlorine.

In breve tempo, Birthh si mette in mostra tra le proposte emergenti dell’alternative pop internazionale; partecipa a diversi festival con nomi del calibro di Pj Harvey e Mac DeMarco; fa da supporter ad artisti quali Andrew Bird, Benjamin Clementine e Nick Murphy.

Attualmente, Birthh sta lavorando al suo secondo album di prossima uscita.