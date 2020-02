Birthh: il singolo Parakeet anticipa il nuovo album Whoa

Birthh pubblica un nuovo singolo dal titolo Parakeet e annuncia l’uscita dell’album Whoa il 6 marzo 2020. Subito dopo la pubblicazione worldwide del disco, l’artista partirà con il tour in Italia e all’estero.

Parakeet (Carosello Records) arriva dopo i singoli Supermarkets e Yello/Concrete.

Si tratta di un brano intimistico nel quale la voce soul di Birthh è accompagnata da una chitarra folk acustica e un piano elegante. La canzone si apre poi con l’inserimento di sintetizzatori e ottoni, senza però perdere la sua dimensione.

In Parakeet, Birthh ricorda con malinconia alcune brevi istantanee della sua infanzia, creando quello che sembra un collage fotografico sbiadito di oltre vent’anni.

Questa intenzione è espressa anche dall’artwork del brano, che presenta proprio una foto dell’artista da piccola. Birthh ha scritto il brano durante la tournée in Canada, quando ha ricevuto la tragica notizia dell’improvvisa scomparsa della nonna.

“Sono praticamente cresciuta con mia nonna” – racconta la cantante – “Ha avuto un infarto e io non ero lì. E questa cosa mi ha spezzato il cuore. Ho scritto Parakeet perché volevo raccogliere i miei ricordi d’infanzia in una canzone“.

Così, è nata Parakeet che “per me è una canzone speciale, perché fondamentalmente è la mia vita. Sono molto gelosa di questa canzone”.

Birthh e l’album Whoa

Parakeet è la prima canzone che Birthh ha composto del nuovo album Whoa. Il brano, presentato in anteprima su KEXP (una delle maggiori emittenti radiofoniche statunitensi), è stato scelto dall’artista come singolo di lancio del suo nuovo album Whoa.

Il disco, al quale hanno lavorato Lucius Page e Robert “LB” Dorsey (producer che ha vinto il Grammy per il mixaggio dell’ultimo album di H.E.R.), è composto da 11 tracce.

Ecco la tracklist:

1. Supermarkets

2. Yello/Concrete

3. Draw

4. audio 1

5. Ultraviolet

6. audio 2

7. Parakeet

8. Human Stuff

9. Reprise

10. Elephants Sing Backwards

11. Space Dog

Whoa, a tour by Birthh

Alla pubblicazione del disco farà seguito il tour. Birthh ha annunciato le prime date in Italia e all’estero. La tournée è organizzata da DNA Concerti per il nostro Paese, mentre Paradigm Talent Agency si occupa delle date all’estero.

Qui di seguito trovate le tappe ad oggni confermate:

16-21 marzo – Austin, TX @ SXSW

27 marzo – Torino, IT @ Spazio 211

28 marzo – Ravenna, IT @ Bronson

2 aprile – Milano, IT @ Serraglio

3 aprile – Bologna, IT @ Locomotiv

4 aprile – Pisa, IT @ Lumiere

17 aprile – Taranto, IT @ Mercato Nuovo

18 aprile – Molfetta, IT @ MAT

21 aprile – Padova, IT @ Across the University

30 aprile – Modena, IT @ Kalinka

1 maggio – Leno, IT @ Primomaggio

2 maggio – Leeds, UK @ Live at Leeds

08 o 09 maggio – Roma, IT @ Spazio Diamante

Per news ed aggiornamenti, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram di Birthh.