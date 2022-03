A quattro anni da Ego Biondo fissa l'orologio su un'ora esatta... le "3:33"

Nuovo album in arrivo per Biondo, artista pop-urban reso noto dalla partecipazione alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sono passati quattro anni da quando Simone Baldasseroni, romano che compirà 24 anni a dicembre prossimo, partecipò al noto talent show di Canale 5 distinguendosi per attitude, bellezza, talento e un’innata capacità di dominare il palco.

E sono anche quattro gli anni passati dalla pubblicazione del suo secondo, e al momento ultimo, disco… Ego.

Biondo infatti a maggio 2018, durante il programma, lanciò l’EP Dejavu, progetto che ha ottenuto la certificazione disco d’oro e, a fine 2018 un album più maturo che spiazzò in parte i suoi fan, Ego. Negli anni successi si è dedicato anche ad altre attività collaterali come il modello pubblicitario (tra l’altro per Paco Rabanne) e l’attore senza mai comunque abbandonare la musica.

Negli ultimi anni ha lanciato i singoli Japan1ce, Avec Moi (in feat. con la sua ex, Emma Muscat) e Tira, nel 2019, Bali e Dubai nel 2020 e, dopo aver sciolto il contratto con Sony Music Italy, Garçon feat. Shade e Non 6ento nada feat. Paris Boy, nel 2021.

Non sono mancate inoltre le collaborazioni con altri artisti: da Liner ad Aka 7even, da Einar a Dandy Turner, da Marina Erro a Delfo.

Ora per Biondo è tempo per di pubblicare finalmente un nuovo disco, il terzo.

Biondo Nuovo album: 3:33

Ad annunciare 3:33, il disco in arrivo per Ada Music Italy il prossimo 22 aprile è stato l’artista stesso che ha anche svelato copertina e tracklist del progetto contenente 11 brani. Eccoli qui a seguire:

Tutto sbagliato Non 6ento nada feat. Paris Boy Gioco Garçon feat Shade 20 novembre Falling down Milano Taxi feat. SAC1 Tempo 3:33 feat. Msika Ultimo ballo Vodka (Unplugged versione)

Nel disco trovano quindi spazio i due featuring già pubblicati a cui si aggiungono altre due nuove collaborazioni. Il brano che chiude la tracklist, Vodka, è una versione acustica di uno dei pezzi contenuti in Ego.