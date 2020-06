Biondo Bali E Dubai il nuovo singolo del giovane artista in uscita il 19 giugno si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate grazie anche al supporto di Fanta che l’ha scelta per rappresentare il proprio brand nella stagione più importante dell’anno.

Biondo Bali e Dubai

A sei mesi di distanza dall’uscita dell’ultimo singolo, Tira, Biondo sceglie di lanciare un tormentone dell’estate a modo suo. Fresco, incalzante ma, sopratutto, urban.

Nel testo l’artista lancia un invito a lasciarsi andare, a riprendersi un po’ di libertà e di evasione compiendo, attraverso la musica, un viaggio dall’altra parte del mondo. Sydney, Berlino, Bali e Dubai.

Ecco come ne parla l’artista…

“Mi sono voluto confrontare con un brano decisamente estivo che aiutasse chiunque a ritornare alla normalità e alla spensieratezza di cui al momento c’è un gran bisogno”

Bali e Dubai sarà il brano che accompagnerà anche l’estate di Fanta, CocaCola Company li ha infatti scelto come brano dell’estate legato a tutte le iniziative web rivolte ai giovani.

Tutti i video condivisi da Fanta in rete saranno accompagnati dal singolo di Biondo.

Biondo Bali e Dubai testo e audio

Giro in moto tipo a San Andreas aya ya ya ya yay

non affogo perché amo l’apnea aya ya ya ya yay

lei che è in fissa per il fitness

scatta solo foto vintage

per paura di dimenticare

cose che poi non ricorderà

non serve che fingi siamo io a te

quando passi la gente fa wo-o-o-oo

io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

devi solo fidarti di me.l

perché mi ritroverai da questa parte del mondo, un sorso d’estate, senza andare a fondo e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai, su Bali e Dubai

bevo Fanta , scusa l’insistenza

orange baby, fai girar la testa

quel vestito non è di tendenza

sarà che ti vedo meglio senza

moon walk , brum brum

sopra gli haters faccio parkour

volo in cielo tipo star wars

sei di ghiaccio come un cyborg

non serve che fingi siamo io a te

quando passi la gente fa wo-o-o-oo

io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

devi solo fidarti di me

perché mi ritroverai da questa parte del mondo, un sorso d’estate, senza andare a fondo e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai, su Bali e Dubai

perché mi ritroverai da questa parte del mondo, un sorso d’estate, senza andare a fondo e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai ay ay ay ay

su Bali e Dubai, su Bali e Dubai