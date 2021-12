Big & Bang: per il Capodanno di Rtl 102.5 brindisi in diretta con Laura Pausini, Jovanotti, Sangiovanni, Annalisa, Ferro e tanti artisti italiani e internazionali

Si chiamerà Big & Bang il Capodanno di Rtl 102.5 e, dalle ore 19 del 31 dicembre, grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori per festeggiare il nuovo anno.

Sarà il Capodanno dell’inclusività, dove tutti siamo invitati a partecipare attivamente e essere parte di un’unica, grande community unita dalla tecnologia e dalla passione per la musica.

L’appuntamento con Big & Bang è per il 31 dicembre in diretta dagli studi di Milano e Roma. Alle 20:30, all’interno del programma, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, discorso che assume quest’anno una particolare valenza essendo l’ultimo del mandato di Mattarella ed essendo inserito in un contesto socio-sanitario ancora molto delicato.

La serata sarà trasmessa in contemporanea su RTL 102.5, Radio Zeta e in diretta streaming su RTL 102.5 PLAY.

Gli ascoltatori saranno, grazie ai collegamenti in diretta, i veri protagonisti del Capodanno Big & Bang. I festeggiamenti proseguiranno anche il primo gennaio, con i microfoni aperti per scambiarsi gli auguri. Saremo tantissimi e sarà bellissimo.

Clicca su continua per scoprire chi saranno gli ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori.