Per il secondo album Bianca Atzei si affida ai duetti... arriva ad aprile "Bianca"

Bianca Atzei sta tornando con un nuovo album, il secondo progetto discografico intitolato semplicemente Veronica, e in uscita ad aprile 2022, a ben 7 anni di distanza dall’album di debutto.

La Atzei lanciò infatti Bianco e nero nell’anno del debutto al Festival di Sanremo, nel 2015. Due anni dopo torno sul palco dell’Ariston con quello che ad oggi rimane il suo singolo di maggior successo, Ora esisti solo tu, ma alla partecipazione non seguì nessun disco.

Nel durante, dal 2017 ad oggi, sono successe tante cose… amori finiti, storie sui settimanali, la partecipazione all’Isola dei famosi e tanta musica sotto forma di singoli partendo da Abbracciami, perdonami gli sbagli del 2017, a cui hanno fatto seguito Fire on ice e Risparmio un sogno (scritta da Ultimo) nel 2018 e, nel 2018, La mia bocca.

Nel 2021 sono usciti invece i primi tasselli del nuovo progetto discografico, un disco che, come anticipato in esclusiva proprio dal nostro sito, rimette in gioco Bianca Atzei con duetti insieme da artisti della scena indie e rap italiano.

Le prime anticipazioni sono state John Travolta feat. Legno e Straniero feat. Boss Doms e Seryo.

Bianca Atzei il nuovo album, Veronica

Per questo secondo progetto discografico la Atzei ha scelto un titolo che la riporta alle origini, al suo vero nome… Veronica.

Milanese di origini sarde, la cantautrice in questo nuovo disco vuole racchiudere il suo rinnovato desiderio di scoprire una nuova direzione. per questo un disco di duetti, dai Coma_Cose ad Arisa, da J-Ax a, con tutta probabilità, Gianluca Grignani. Per un totale di dodici tracce.

Ecco come Bianca Atzei parla di questo disco in uscita il 29 aprile 2022…

Senza Veronica non ci sarebbe mai stata ‘questa’ Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me – spiega BIANCA ATZEI – Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto. La mia ritrovata consapevolezza, direzione e libertà.

La parte più bella è stata ritrovarmi fianco a fianco con amici di sempre e non solo, il lavoro su questo nuovo album mi ha permesso di conoscere e crearmene di nuovi.

L’album sarà presentato dal vivo con due speciali date al Blue Note di Milano previste per giovedì 28 e venerdì 29 aprile.