Besa celebra la femminilità, la libertà e l’autoaffermazione con il nuovo singolo “Ring My Bell”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download. Ring My Bell (Astralmusic) è il nuovo singolo di Besa, che torna con un brano che porta le firme di Claudia Nori, Andrea Riso, Riccardo Brizi ed Emilio Munda, che ha curato anche la produzione del brano.

Pensato tanto in ottica radiofonica quanto per i club, Ring My Bell si presenta come un mix perfetto tra pop contemporaneo e influenze urban, mentre sul fronte testuale si trasforma in un inno alla libertà, all’autoaffermazione e al gioco seduttivo, ovviamente sempre una buona dose di ironia e tanta consapevolezza.

Ed ecco che, attraverso immagini forti e provocatorie, Besa celebra la femminilità, il divertimento e la sicurezza in se stessi, rifiutando ogni forma di giudizio esterno.

Ma non è tutto! Il richiamo simbolico al “campanello” diventa infatti la metafora perfetta di un confine da superare. Chi lo suona accetta di entrare in uno spazio di libertà, leggerezza e complicità.

Di fatto, non si tratta solo di seduzione, ma di emancipazione personale e di rottura degli schemi.

“RING MY BELL”, CHI è BESA?

Nata a Fier nel 1986, Besa vive dapprima a Tirana e successivamente a Londra, dove all’età di 15 anni si trasferisce per proseguire gli studi superiori.

Nel 2002 inizia, invece, ufficialmente la sua carriera artistica. La cantante prende infatti parte, in qualità di ospite, al festival musicale albanese Mikrofoni i Artë, cantando una cover di Street Symphony di Monica. L’anno successivo, invece, vi partecipa come concorrente insieme al gruppo Prodkt 28 col brano Më Beso, scritto da Flori Mumajesi, vincendo il primo premio.

Il vero e proprio debutto arriva però nel 2006 con l’uscita dell’album Besa, cui fanno seguito le partecipazioni a diversi festival musicali sia albanesi che internazionali.

Ed ecco che nel 2006 riceve il premio della giuria al Notafest in Macedonia del Nord col brano Lëshoje Hapin, mentre in Albania – nel 2007, nel 2011 e nel 2013 – prende parte al Kënga Magjike.

Nel 2007, 2008 e 2010, invece, partecipa al Top Fest, mentre nel 2009 è tra i protagonisti del Selecția Națională, il processo di selezione per il rappresentante della Romania all’Eurovision Song Contest, col brano Nothin’ Gonna Change, scritto in inglese da Sebastian Badiu.

Il sogno dell’Eurovision però non tramonta. Nel 2023 Besa prende così parte al Festivali i Këngës nella categoria campioni con il brano Zemrën n’dorë, scelto dal pubblico per rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö.