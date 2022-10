Benedetto Pennato pubblica “Fuori tempo Vol.1 Barchette di carta”, cinque brani di pop-cantautorale anni 70/80

In contemporanea con l’arrivo in radio del nuovo singolo, Finalmente libero, è uscito anche il primo EP del cantautore Toscano Benedetto Pennato, Fuori tempo Vol.1 Barchette di carta, su etichetta ondepop.

Classe 1971, toscano, laureato in Scienze Biologiche, docente liceale, Benedetto ha iniziato a scrivere versi e studiare canto da adolescente.

Dal 2000 in poi si è cimentato in tanti gli spettacoli e manifestazioni canore, sia come presentatore che come interprete e cantautore. L’esordio discografico è avvenuto nel 2019 e da allora ha alternato cover Io nascerò di Mango, Mentre aspetto che ritorni di Renato Zero e Sogna, ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni) a brani inediti.

Ora è il momento del primo EP che è stato anticipato in radio dal singolo Gone Too Soon (Song for a Singing Greek) e ora Finalmente libero scritta da Benedetto Pennato con Simone D’Argliano, arrangiato da Lorenzo Fiorentino e impreziosito dalla splendida copertina del fumettista Bonelli (disegnatore di Martin Mystère) Alfredo Orlandi.

Il pezzo è un pop up tempo leggero in cui viene raccontata, senza lacrime e rancori, la fine di una storia d’amore con un’importante presa di coscienza: dopo aver dato tutto è venuto il momento di voltare pagina e di ricominciare a sbagliare, ridere e cantare.

Benedetto Pennato ne parla così:

“Si può amare tanto da arrivare fino quasi ad annullarsi e a perdersi senza nemmeno rendersene conto, ma quando poi oltrepassi il limite all’improvviso ti scatta dentro qualcosa e ti ritrovi finalmente libero di riprendere in mano la tua vita e di riaprirti al mondo…”

L’Ep raccoglie cinque canzoni che affondano le proprie radici nella musica pop-cantautorale degli anni ’70/’80. Tutti i brani sono firmati da Benedetto per quanto riguarda i testi, affiancato per la parte musicale dal maestro Simone D’Argliano e dai cantautori Luigi Messina e Lorenzo Fiorentino.

“E’ un progetto – ci spiega il cantautore – a cui tengo molto perché, dopo sette singoli, mi permette di presentare un lavoro articolato che ben fotografa le diverse facce del mio mondo musicale e rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2020 con l’uscita di ‘Siamo caduti in tanti’. Brani scritti in momenti diversi della mia vita, in bilico tra presente e nostalgia, che finalmente escono dal cassetto dei sogni e come barchette di carta si apprestano a sfidare il mare…”.

Fuori tempo Vol.1 Barchette di carta Tracklist: