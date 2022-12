Benaglia affronta il tema del ritorno nel brano “Anche per te”

Benaglia (all’anagrafe, Simone Benaglia) pubblica il singolo Anche per te, disponibile su tutte le piattaforme digitali e streaming. Il pezzo affronta il tema del ritorno, attraverso sonorità pop folk ritmate.

L’artista ha concepito il brano nella sua camera milanese, con la sola unione di piano e voce. Poi, in studio ha preso vita l’attuale produzione di Anche per te. Tutto l’arrangiamento è stato suonato e registrato dal vivo, riducendo al minimo l’utilizzo di suoni campionati. Ciò, con l’obiettivo di ricreare e mantenere il coinvolgimento tipico dei concerti più intimi e calorosi.

A proposito del brano, Benaglia racconta: “Anche per te prende spunto da una poesia di Rudyard Kipling, appesa da sempre alla parete della mia stanza, ma se ne discosta rapidamente, trasformando la solennità del componimento in una lettera scritta a mano, a matita, come su un quaderno di scuola. Con questo singolo entro ufficialmente in un mondo al quale, in realtà, sento di appartenere già da molti anni”.

Il cantautore mette nero su bianco le sfide quotidiane, i propri errori e la costante voglia di crescere ed evolvere “coi piedi a terra e la testa fra le nuvole”. Incide quella corsa ad ostacoli che la vita ci impone di superare. La profondità del testo di Anche per te si unisce ad un ritmo coinvolgente e a toni spensierati, dove i “sogni che si fanno ma che passano” possono invece vedere finalmente la luce.

Conosciamo meglio Benaglia

Simone Benaglia, classe 1994, nasce e cresce a Milano. All’età di 4 anni, inizia a suonare il pianoforte. Frequenta poi le scuole medie musicali e la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, dove si forma in pianoforte classico, storia della musica e armonia. Contemporaneamente inizia a scrivere, spinto dalla necessità crescente di esprimersi che la sola musica non riusciva più a colmare. Studia anche canto moderno e inizia a farsi conoscere in città, portando live pezzi editi e inediti. La sua musica è caratterizzata da testi curati e temi profondi.