Dopo Pacco Enorme, uscito lo scorso Natale, Bello Figo torna con Estate a Portofigo, nuovo progetto composto da sei brani, tra inediti e i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.

Estate a Portofigo è già disponibile in preorder. Chi prenota il progetto riceve anche un gadget dedicato: il ventaglio ufficiale dell’album.

Bello Figo tra trap, ironia e nuove sonorità estive

Con Estate a Portofigo, Bello Figo resta dentro il linguaggio che lo ha reso riconoscibile: provocazione, tormentoni, rime immediate e un modo di stare nella musica che continua a giocare con l’assurdo.

La novità sta soprattutto nel suono. Accanto alle tracce trap più vicine al suo immaginario, il progetto inserisce episodi più chill, con influenze afro e latine.

Il risultato è un disco pensato per l’estate, ma senza abbandonare l’identità dell’artista. Dentro ci sono spiaggia, casse bluetooth, attitudine swag e quella capacità di trasformare frasi e immagini in materiale virale.

La tracklist di Estate a Portofigo

Il nuovo progetto contiene sei brani, tra cui i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.

# Brano 1 Ibiza 2 La mia donna 3 MC 4 Sembro Rocco Siffredi 5 Lamine Yamal 6 Mbappe’