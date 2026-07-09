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Tommaso Azzolini
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Bello Figo porta l’estate a Portofigo: fuori il 10 luglio il nuovo progetto

Dopo Pacco Enorme, Bello Figo cambia stagione e torna con un progetto estivo tra trap, ironia e nuove influenze sonore.

News di Tommaso Azzolini
Bello Figo presenta il nuovo progetto Estate a Portofigo, in uscita il 10 luglio 2026
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Dopo Pacco Enorme, uscito lo scorso Natale, Bello Figo torna con Estate a Portofigo, nuovo progetto composto da sei brani, tra inediti e i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.

Estate a Portofigo è già disponibile in preorder. Chi prenota il progetto riceve anche un gadget dedicato: il ventaglio ufficiale dell’album.

Bello Figo tra trap, ironia e nuove sonorità estive

Con Estate a Portofigo, Bello Figo resta dentro il linguaggio che lo ha reso riconoscibile: provocazione, tormentoni, rime immediate e un modo di stare nella musica che continua a giocare con l’assurdo.

La novità sta soprattutto nel suono. Accanto alle tracce trap più vicine al suo immaginario, il progetto inserisce episodi più chill, con influenze afro e latine.

Il risultato è un disco pensato per l’estate, ma senza abbandonare l’identità dell’artista. Dentro ci sono spiaggia, casse bluetooth, attitudine swag e quella capacità di trasformare frasi e immagini in materiale virale.

La tracklist di Estate a Portofigo

Il nuovo progetto contiene sei brani, tra cui i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.

# Brano
1 Ibiza
2 La mia donna
3 MC
4 Sembro Rocco Siffredi
5 Lamine Yamal
6 Mbappe’
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