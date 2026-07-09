Dopo Pacco Enorme, uscito lo scorso Natale, Bello Figo torna con Estate a Portofigo, nuovo progetto composto da sei brani, tra inediti e i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.
Estate a Portofigo è già disponibile in preorder. Chi prenota il progetto riceve anche un gadget dedicato: il ventaglio ufficiale dell’album.
Bello Figo tra trap, ironia e nuove sonorità estive
Con Estate a Portofigo, Bello Figo resta dentro il linguaggio che lo ha reso riconoscibile: provocazione, tormentoni, rime immediate e un modo di stare nella musica che continua a giocare con l’assurdo.
La novità sta soprattutto nel suono. Accanto alle tracce trap più vicine al suo immaginario, il progetto inserisce episodi più chill, con influenze afro e latine.
Il risultato è un disco pensato per l’estate, ma senza abbandonare l’identità dell’artista. Dentro ci sono spiaggia, casse bluetooth, attitudine swag e quella capacità di trasformare frasi e immagini in materiale virale.
La tracklist di Estate a Portofigo
Il nuovo progetto contiene sei brani, tra cui i singoli già pubblicati Lamine Yamal e Mbappe’.
|#
|Brano
|1
|Ibiza
|2
|La mia donna
|3
|MC
|4
|Sembro Rocco Siffredi
|5
|Lamine Yamal
|6
|Mbappe’