Beats of Pompeii propone tre giorni di musica e cultura

Pompei sta per vivere tre indimenticabili appuntamenti con la musica, tra storia ed emozioni. Il 12, 14 e 15 luglio 2025 si svolge BOP – Beats of Pompeii. La rassegna vede protagonisti Antonello Venditti, Stefano Bollani e Ben Harper.

BOP fonde musica, storia e turismo trasformando il Parco Archeologico di Pompei in un palcoscenico senza tempo, sotto il claim “Dove la musica è Cultura”. L’Anfiteatro di Pompei, il più antico del mondo romano giunto intatto fino a noi, ospita le performance di artisti di fama internazionale. Ciò che va in scena, non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza culturale irripetibile. Pompei torna a vibrare, e la musica è protagonista.

Dopo i primi tre concerti di Gianna Nannini, Dream Theater e Jean-Michel Jarre, è ora la volta delle iconiche canzoni di Antonello Venditti, del jazz di Stefano Bollani e del blues di Ben Harper.

GLI APPUNTAMENTI di BOP – BEATS OF POMPEII

12 LUGLIO – ANTONELLO VENDITTI in Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition [INIZIO ore 21:15 – SOLD OUT]

Antonello Venditti porta in scena uno spettacolo che celebra i 40 anni di Notte prima degli esami. Il concerto ripercorrerà le pagine più belle del suo repertorio, tra classici come Ricordati di me, Sotto il segno dei pesci e Alta marea.

14 LUGLIO – STEFANO BOLLANI QUINTET [ore 21:15 – disponibilità limitata]

Stefano Bollani, pianista e compositore jazz contemporaneo, presenta un progetto inedito con un quintetto d’eccezione. Con lui, sul palco: Jeff Ballard (batteria); Larry Grenadier (basso); Vincent Peirani (fisarmonica); Mauro Refosco (percussioni). Si tratta di una serata di jazz colto e sperimentale, fondata su improvvisazione e melodie sorprendenti.

15 LUGLIO – BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS [Ore 21:15 – disponibilità limitata]

Ben Harper, icona del blues-rock e del soul contemporaneo, torna ad esibirsi con la sua band The Innocent Criminals in Campania dopo oltre 20 anni di assenza. Si preannuncia un concerto carico di energia e profondità.

A completare l’esperienza di BOP – Beats of Pompeii, ci sono anche due esposizioni ad ingresso libero che il pubblico potrà visitare dalle ore 19:30 alle ore 21:00. La prima è PINK FLOYD: LIVE AT POMPEII, un tributo al leggendario concerto del 1971 con fotografie inedite, memorabilia e cimeli che ripercorrono la performance tenuta nell’Anfiteatro. L’altra mostra è intitolata ESSERE DONNA NELL’ANTICA POMPEI; ed è un affascinante viaggio nella vita quotidiana delle donne pompeiane, tra reperti archeologici, ricostruzioni e testimonianze.

Ecco la line-up dei prossimi eventi

BOP 2025 propone una line-up d’eccezione, risultando la rassegna più internazionale dell’estate campana.

Il programma continua il 17 luglio con il francese Jimmy Sax (virtuosismo del sax elettrico); il 19 luglio con l’australiano Nick Cave (voce dark e poetica senza tempo); il 24 luglio con il Maestro Riccardo Muti. Il 25 luglio è la volta del canadese Bryan Adams (il grande classico rock in versione unplugged); il 29 luglio c’è Serena Rossi (voce versatile tra pop e teatro). BOP – Beats of Pompeii si conclude il 5 agosto con i norvegesi Wardruna (suggestioni nordiche e pagane).

