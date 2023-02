Dopo X Factor Beatrice Quinta annuncia i primi appuntamenti live

Beatrice Quinta tour 2023. Per Beatrice Visconti, vero nome dell’artista lanciata nell’ultima edizione di X Factor, è arrivato il tempo di farsi ascoltare live dal proprio pubblico.

Cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1998, Beatrice ha iniziato a scrivere racconti da piccola per poi trasformare quello che scrive in musica. Dopo svariati concorsi come rock 10 e lode e notti d’autore fa il suo esordio davanti al grande pubblico televisivo a Sanremo Giovani 2015 con Paulette.

Negli anni successivi scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive topline per diversi Dj in tutta Europa. Il nuovo percorso artistico, un pop fatto di ironia e seduzione, parte nel 2022 e conosce la popolarità nel 2022 grazie al talent show Sky.

Ora Beatrice Quinta ha finalmente annunciato le prime date del suo CLUB SHOWCASE TOUR 2023 che comincia con tre live a Palermo, Milano e Roma. Sono solo i primi appuntamenti di un tour il cui calendario prenderà forma nei prossimi mesi.

Queste le date: