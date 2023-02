Beatrice Quinta, annunciate le prime date del club tour 2023

Beatrice Quinta è uno dei volti più attesi di questo 2023 dopo avere conquistato pubblico e critica nel corso della sua partecipazione all’ultima edizione di X Factor e oggi ha annunciato le sue prime date del club tour 2023.

Beatrice Visconti, ex allieva quando era bambina di Daria Biancardi (vincitrice poi del format All Together Now su Canale 5) e ‘protetta’ di Dargen D’Amico proprio nel talent di Sky ha scelto di concentrarsi sulla sua città di nascita, Palermo, e sulle due città più grandi del nostro Paese, Milano e Roma.

Si esibirà sabato 4 marzo ai Candelai di Palermo, sabato 11 marzo al Teatro Principe di Milano e sabato 18 marzo al Monk di Roma. Questi primi appuntamenti sono soltanto l’inizio di un nuovo capitolo della storia musicale di Beatrice Quinta che, dopo un’attesa durata quasi due mesi dall’ultima puntata di X Factor, è pronta a esibirsi nuovamente, portando sul palco la verve con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori.

L’occasione per la definitiva consacrazione, questa, dopo anni di gavetta che sembravano infiniti tra Palermo, dove ha mosso i primi passi con le vittorie di alcuni concorsi del territorio, e altre prove di maturità di alto livello come quella di Sanremo Giovani, dove esordisce nel 2015 con il brano ‘Paulette‘.

Ecco le date annunciate nel dettaglio:

Sabato 4 marzo 2023 – Palermo@ Candelai

Sabato 11 marzo 2023 – Milano@ Teatro Principe (ex Tropicana)

Sabato 18 marzo 2023 – Roma@ Monk

Fino a questo momento, Beatrice Quinta ha raccolto il maggior successo con la hit ‘SE$$O‘, che ha raggiunto il traguardo dei 3 milioni di stream su Spotify