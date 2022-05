Torna il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Svelate le date e le location dove si esibiranno i cantanti per l’estate 2022

Battiti Live cast in via di definizione per la manifestazione musicale di Radio Norba diventata da qualche anno il cavallo di punta per l’estate musicale di Mediaset e che quest’anno festeggia un importante traguardo. L’edizione 2022 infatti sarà la ventesima (la sesta in onda sulle reti Mediaset).

Dopo una versione primaverile andata in onda a marzo su una nave da crociera con alla guida Niccolò De Devitiis ed Eleonoire Casalegno, per l’estate 2022 tornano alla guida dello show Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba, ed Elisabetta Gregoracci.

Il ritorno del Battiti Live è stato anticipato da una serie di live denominati Road to Battiti, che hanno visto esibirsi artisti del calibro di Noemi, Matteo Romano e La Rappresentante di lista oltre ad Albe e Alex dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Battiti live cast, date e location

L’edizione 2022 sarà un’edizione molto importante per la manifestazione che giunge quest’anno alla ventesima edizione. Dal 2017, quindi nelle ultime cinque edizioni, lo show è andato in onda nella prima serata di Italia 1 con ascolti crescenti anno dopo anno.

Dopo due edizioni un po’ complicate a causa della pandemia e del lockdown, quest’anno Radio Norba Battiti Live, diventato dallo scorso anno Radio Norba Cornetto Battiti Live con l’arrivo del Cornetto Algida come sponsor, torna finalmente ad essere un live itinerante nelle più belle piazze della Puglia.

Saranno tre le città che ospiteranno le cinque tappe dello show che, nel mese di Luglio, andrà in onda su Italia 1: il 18 e 19 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani.

Ma non solo, altre dieci città verranno coinvolte come scenografie per delle performance on the road di alcuni degli artisti ospiti del programma.

Nelle prossime settimane verranno ufficializzate le date esatte in cui andranno in onda le puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022, negli anni passati quattro più un Best of) su Italia 1.