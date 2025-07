La musica dell’estate arriva su Canale 5 con Battiti Live: ecco gli artisti della prima puntata

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2025 scaletta della prima puntata in onda il 7 luglio 2025.

L’estate 2025 è ufficialmente iniziata anche in TV. Da lunedì 7 luglio, torna in prima serata su Canale 5 uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Cornetto Battiti Live, lo show musicale di Radio Norba che ogni anno unisce spiagge, artisti e hit da cantare a squarciagola.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, alla conduzione dell’edizione 2025 ritroviamo Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Il palco è sempre quello suggestivo della piazza di Molfetta, affacciato sul mare e ormai diventato simbolo del festival.

Un palco sul mare, performance on the road e ospiti internazionali

Come sempre, Battiti Live non sarà solo palco e piazza. Tra i momenti speciali della prima puntata, troviamo una suggestiva performance galleggiante ma non mancheranno le performance on the road, ormai marchio di fabbrica del format,

Ad accompagnare gli artisti, anche quest’anno ci sarà un corpo di ballo arricchito dagli allievi del talent Amici, mentre la regia è affidata a Luigi Antonini.

La prima puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove potrà essere rivista subito dopo la messa in onda, sia via app che su smart TV abilitate.

Clicca in basso su continua per scoprire la scaletta della prima puntata di Battiti Live 2025.