La musica non si ferma, o almeno ci prova. Tra gli show che allieteranno la nostra estate c’è il Battiti Live 2020, la tradizionale manifestazione estiva itinerante messa in piedi da Radio Norba.

Uno spettacolo ricco di musica e artisti che, quest’anno più che mai, andrà in scena in ben 21 città italiane per celebrare i 18 anni della manifestazione.

Uno show messo in piedi grazie al contributo essenziale dello sponsor, Vodafone, che andrà anche in onda, in differita, su Italia 1.

Battiti Live 2020 andrà in onda ogni domenica a partire dal 26 luglio su Telenorba, Radio Norba Tv, Radionorba mentre, dall’ultima settimane di luglio, sarà in onda sulla rete giovane Mediaset oltre che su Mediaset Extra, On Demand e su Mediaset Play.

