Bandabardò e Cisco arrivano al Carroponte per un live ricco di ospiti

Bandabardò tour 2022. Continuano i live della band legati all’album realizzato con Cisco dei Modena City Ramblers, Non fa paura, uscito lo scorso mese di maggio.

Dopo diverse date in tutta Italia la Bandabardò si appresta ad arrivare al Carroponte di Milano per All You Need Is Live, il concerto di Radio Popolare che vedrà diversi ospiti sul palco con la band e Cisco.

Il Non fa paura tour vede la band, tra le più longeve in Italia (oltre 1.500 concerti in Italia in 25 anni di attività), arrivare così nella “grande mela” italiana. Con loro sul palco anche Cecilia Strada e Gerardo Carmine Gargiulo, interprete del brano Una gita sul Po, brano che, in una rivisitazione della Bandabardò e di Cisco, è contenuto nell’album Non fa paura.

Altro grande ospite dell’evento sarà il cantautore romano Daniele Silvestri. I biglietti per il live sono ancora in vendita al link qui a seguire.







Opening act della data al Carroponte di Milano saranno Saverio Tommasi e Gabriella Martinelli.

Bandabardò Tour 2022

Qui a seguire le prossime date del tour, prodotto da OTR Live,

28 agosto, Feltre (BL) – Estate Feltrina

1° settembre, Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

2 settembre, Rimini, Balamondo Festival

3 settembre, Marzabotto (BO) – Parco di Montesole

8 settembre, Castelfiorentino (FI) – Festa della Birra

9 settembre, Ravenna – Area Pala DeAndrè – Festa Unità

17 settembre, Taneto di Gattico (RE) – Fuori Orario

24 settembre, Perugia – Teatro Morlacchi (Anteprima MEI25)

29 settembre, Cagliari, Parco della Musica

30 settembre, Alghero (SS), Lo Quarter

1° ottobre, Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

9 ottobre, Arcevia (AN) – Festa dell’Uva



Foto di copertina di Gianluca Giannone