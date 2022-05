Bandabardò lancia con Cisco il nuovo album, “Non fa paura”. Parte a fine maggio il tour!

Non fa paura è il titolo del nuovo album di Bandabardò e Cisco, fuori da venerdì 20 maggio. Il disco, prodotto da Cisco e Bandabardò per OTR Live e distribuito da BTF, contiene 10 tracce tra brani inediti, oltre che cover e rivisitazioni di brani storici della produzione musicale sia di Bandabardò che di Cisco.

Ecco come la band e la voce dei Modena City Ramblers parlano di questo nuovo progetto:

Cisco

“Non fa paura tiene insieme tutto: la musica suonata sui dischi e sui palchi; la bellezza di tornare dopo due anni di stop quasi forzato del nostro settore a fare quello che amiamo; la fortuna di poterlo fare all’interno di un meraviglioso progetto che ha a che fare con qualcosa che è – proprio come la musica – molto preziosa, l’amicizia“.

Bandabardò

“Non vediamo l’ora di recuperare quella dimensione di partecipazione collettiva al live che in questi anni di pandemia è mancata a tutti e che è invece sempre stata la nostra cifra. “Insieme” è una parola che oggi assume un significato se possibile ancora più prezioso e importante, ed è bello che il primo progetto con il quale torniamo al nostro pubblico sia un progetto condiviso con un amico di sempre, Cisco. Ripartire dalle emozioni ci sembra il modo migliore di ricominciare“.

Bandabardò e Cisco: il disco e i live

Questa la tracklist di Non fa paura :

Come accendini accesi In Patagonia Gilles Un maglione di lana irlandese Una gita sul Po Onda granda Pioggia e sole Sono un eroe Manifesto Non fa paura

Il “Non fa paura tour“, una serie di live in tutta Italia che vede per la prima volta insieme in un progetto dal vivo Bandabardò e Cisco, partirà il 28 maggio. Di seguito il calendario:

28 maggio, Larino (CB) – Piazza Duomo

1° giugno, Livorno – Straborgo

22 giugno, Bologna – BOtanique

7 luglio, Prato – Anfiteatro S. Lucia

9 luglio, Bergamo – NXT Station | Piazzale degli Alpini

12 luglio, Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica (Roma Summer Fest)

16 luglio, Mantova – Bike In

23 luglio, Veroli (FR) – Tarantelliri

24 luglio, Manciano (GR) – Manciano Street Festival

25 luglio, San Giovanni Valdarno (AR) – Festival ORIENTOCCIDENTE | Piazza Masaccio

29 luglio, Treviso – Suoni di Marca

7 agosto, Francavilla al Mare (CH) – Blubar Summer Festival

8 agosto, Castrignano de’ Greci (LE) – Kascignana Music Fest

9 agosto, Carpino (FG) – Festival Carpino in Folk

1° settembre, Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

24 settembre, Perugia – Teatro Morlacchi (Anteprima MEI25)

29 settembre, Cagliari, Parco della Musica

30 settembre, Alghero (SS), Lo Quarter

1° ottobre, Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

Bandabardò sarà anche protagonista dell’Estate Fiorentina 2022 con “TRE PASSI AVANTI“, evento tributo che la città di Firenze dedica a Erriquez, l’indimenticabile voce della band. La rassegna si svolgerà il 27 maggio presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale di Firenze.

Sul palco insieme a Bandabardò una serie di ospiti. Tra i colleghi e gli amici che in vario modo hanno incrociato negli anni passati le loro strade con la band fiorentina, alla serata evento parteciperanno: Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Saverio Tommasi, Paola Turci e Piero Pelù.

L’evento, prodotto da OTR Live, è già sold out.