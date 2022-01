Torna Baltimora, vincitore di X Factor 2021, con “Colore”

Baltimora Colore testo e significato. Torna con un nuovo singolo fuori dal 28 gennaio 2022 per Columbia Records / Sony Music, Edoardo Spinsante in arte Baltimora, il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, artista ventenne che si è contraddistinto, oltre che per le doti canore, per il talento da Producer e musicista.

A marzo 2022 l’artista partirà con il suo primo tour prodotto da Vivo Concerti, il BALTIMORA LIVE TOUR 2022. Qui il calendario delle prime date confermate e il link per l’acquisto dei biglietti.

BALTIMORA COLORE SIGNIFICATO

Il nuovo brano dell’artista è già disponibile in pre-save e pre-add qui.

Colore è stato presentato durante le audizioni di X Factor in una versione piano e voce. Si tratta di una ballad dalle liriche dirompenti che, raccontando di un inconsolabile dolore, colpiscono come un pugno nello stomaco. Un brano dal beat ritmato, che dimostra a pieno la sua versatilità.

La produzione è stata realizzata dallo stesso Baltimora con Simone Privitera.

Ecco come lo racconta Edoardo…

Colore è un brano a cui sono molto legato, l’ho scritto una notte di tre anni fa dopo una delusione d’amore ed è rimasto nel cassetto insieme a tutti gli altri.

Parla di come nonostante le cose vadano male si cerchi sempre di ritrovare direttamente o indirettamente l’altro, la difficoltà di lasciar andare.

Ho sempre saputo che il brano avesse un ritornello molto forte, ma ho sempre avuto difficoltà ad accostargli una produzione. Ora credo abbia raggiunto una bellissima forma.

Il singolo arriva dopo Altro e Baltimora, brani originali che il cantautore ha presentato durante i Live di X Factor.

BALTIMORA COLORE TESTO

In arrivo il 28 gennaio. Qui a seguire la versione short presentata a X Factor.

Son quasi le 6

Le prime ombre si affaccian

All’alba

Son quasi le 6

Scusa ma questo deca non mi sveglia

Ci vorrebbe un bacio sulla fronte

Come quelli di mamma

Ci vorrebbe un colpo di pistola caricato a salve

Nanananananana Volevo solo dormire

Nanananananana Vederti scomparire

E allora portami a bere.

Ho commesso un errore ora so quanto fa male Un respiro di niente

ed un sorso di merda Ho persino una gomma Che puzza di Serra

Una volta era menta una volta era menta

Nanananananana Volevo solo dormire

Nanananananana Vederti scomparire

E allora portami a bere.

Adesso perdo colore Adesso ho perso colore