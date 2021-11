Il secondo inedito di Baltimora a X Factor 2021 porta il suo nome

Baltimora testo introspettivo per il singolo lanciato nel quinto live di X Factor 2021 che porta il suo (nuovo) nome d’arte… Baltimora.

Edoardo Spinsante alle Audition del programma si era presentato con il suo vero nome ma in realtà aveva già pubblicato sulle piattaforme digitali in precedenza un singolo con il nome d’arte di Plugsaints.

Dopo i Bootcamb, dove ha presentato il suo inedito Altro, che ad oggi ha quasi raggiunto 600.000 stream sul solo Spotify, Edoardo ha superato anche gli Home visit entrando nella fase dei live nella squadra di Hell Raton. Qui ha assunto il nome d’arte di Baltimora.

BALTIMORA BALTIMORA SIGNIFICATO

Oggi Baltimora è l’ultimo concorrente rimasto in gara nella squadra di Manuelito. Nella quinta puntata l’artista proporrà, oltre alla cover di STAY di THE KID LAROI e Justin Bieber, un suo nuovo brano inedito intitolato, per l’appunto, BALTIMORA.

Testo e produzione della canzone sono di Baltimora che, per produrlo è stato affiancato da Sixpm e Jacopo Volpe.

In questo brano Edoardo Spinsante decide di mettersi a nudo e di condividere un importante pezzo della sua vita.

Il nuovo singolo, dal 26 novembre, entra a far parte della tracklist digitale X Factor Mixtape Vol. 2.

BALTIMORA BALTIMORA TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì