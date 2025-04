Ballare Ballare di Stefano Fucili nella serie con le sorelle Kardashian

Stefano Fucili sbarca nelle case di mezzo mondo grazie a… Kim Kardashian. E non è uno scherzo.

La musica italiana torna a fare il giro del mondo, questa volta attraverso le sorelle più famose della TV americana. Ballare Ballare, brano electro-pop del cantautore Stefano Fucili, è stato scelto come colonna sonora di una scena del reality The Kardashians, trasmesso a fine marzo 2025 su Disney+ e Hulu.

Il momento in questione? Un ingresso trionfale delle sorelle Kardashian nella tenuta toscana di Andrea Bocelli, poco prima di un concerto privato. Un set da sogno che unisce lusso, cultura pop e il Bel Paese, accompagnato proprio dalla voce di Fucili.

BALLARE BALLARE di stefano fucili

Ballare Ballare, uscito originariamente nel 2019 per RNC Music, è stato prodotto dallo stesso Fucili insieme a Giordano Donati e Raf Marchesini. L’inserimento nella popolare serie è frutto del lavoro congiunto tra l’etichetta italiana e un editore inglese partner. Il risultato? Shazam in salita, ascolti in crescita su Spotify, Apple Music e co., con picchi in USA, Regno Unito, Canada, Australia e diversi paesi europei.

“È bello sapere che una tua canzone, dopo sei anni dalla pubblicazione, venga riscoperta e ascoltata in tutto il mondo,” ha commentato Stefano Fucili. “La musica ti ripaga sempre del lavoro e della passione.”

Un riconoscimento che conferma quanto il suo stile venga apprezzato oltreoceano. Non è la prima volta: nel 2023, il brano Bella Bella Bella era già stato inserito in un’altra puntata del reality, in una scena ambientata a Milano.

Chi è Stefano Fucili

Cantautore, chitarrista e compositore, Fucili ha collaborato con Lucio Dalla – scrivendo con lui il brano Anni Luce – e ha pubblicato sette album tra cui Peter Pan, Vita Libera e Una bella giornata. Ha composto musiche per serie TV americane (ABC, HBO, CBS), cartoni animati (20th Century Fox), spot e video istituzionali.

Dal 2019 ha intrapreso un percorso internazionale con RNC Music, che oggi lo porta… dritto nella casa delle Kardashian.

Attualmente sta lavorando a un nuovo singolo in uscita nei prossimi mesi. Continua inoltre l’attività live con i progetti Piazza Grande e Temporary Band, omaggi a Lucio Dalla realizzati con Stefano Scartocci e altri musicisti romani.