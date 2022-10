Baby K: cancellate due date del tour e spostate le altre due a Milano. È giunto il momento di citofonare a Sanremo?

Baby K tour e Sanremo? Fresca del lancio del nuovo singolo, Easy, brano che insieme al brano estivo lanciato con Mika, Bolero, segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico dell’artista, l’artista sposta le date live precedentemente annunciate e previste per novembre 2022 al 2023.

I quattro live indoor organizzati da Friends & Partners e legati all’ultimo disco di inediti di Baby K, Donna sulla luna (progetto lanciato l’11 giugno del 2021), erano previsti per il 4, 5, 17 e 18 novembre a Roma, Firenze, Milano e Padova.

Con l’annuncio ufficiale arrivato da F&P oltre allo spostamento di questi appuntamenti si apprende che i concerti si ridurranno a due, uno a Milano, il 4 maggio, l’altro a Roma, il 18 maggio. Non viene data nessuna motivazione ufficiale ma, essendo le date diventate solo due, probabilmente il numero di biglietti venduti ha portato a questa decisione.

Chi avesse comprato i biglietti per le date di Padova e Firenze potrà chiedere il rimborso per un mese (entro e non oltre il 21 novembre 2022) e, nel caso, riacquistarli per Milano e Roma. Potranno ovviamente chiedere il rimborso anche tutti quelli che non potranno partecipare alle nuove date.

BABY K tour spostato e Sanremo?

Nel frattempo voci di corridoio affermerebbero che Baby K avrebbe presentato un brano per partecipare in gara al Festival di Sanremo 2023. Di recente l’artista, intervistata da Rolling Stone, aveva dichiarato al riguardo:

“Non mi sono mai candidata per il Festival. Ho sempre pensato non avessi affinità, credevo di non essere capita e percepita come volevo. Non sentivo legami tra il mondo della tradizione italiana e la mia musica. Da qualche anno, però, Sanremo ha imboccato una strada diversa, partecipano i giovani e i brani sono più variegati e contemporanei. Adesso potrei iniziare a flirtare con l’idea di propormi, ma ancora nulla di concreto. Il pensiero mi è entrato in testa, ma non mi sono ancora convinta. È l’etichetta che viene da te a chiederti che fare. Io non ho il numero di Amadeus, ma saranno in molti a voler partecipare adesso. Comunque non mi è arrivata nessuna chiamata. È più difficile ti chiami il direttore artistico se non sei uno dei top della musica.”

Che Claudia si sia decisa a provarci? Chissà…