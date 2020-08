Baby K da record: un miliardo di visualizzazioni sul canale YouTube

Baby K. Grazie anche al successo del suo ultimo singolo, Non mi basta più, in collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni, il canale ufficiale YouTube di Baby K raggiunge il miliardo di views complessive. E’ la prima artista italiana a raggiungere tale traguardo.

“In attesa di conferma parrebbe che sia la prima artista donna italiana e top 3 artisti ad aver raggiunto questo incredibile traguardo sul proprio canale Youtube. Il mio cuore batte fortissimo… semplicemente GRAZIE.”, ha scritto Baby K, ringraziando in 5 lingue diverse. “Grazie, graçias, obrigado, merçi, thank you”.

Per festeggiare, Baby K ha pubblicato un video che rievoca tutti i suoi più grandi successi passati. Da Killer, con Tiziano Ferro, a Roma Bangkok, tormentone dell’estate 2015 in coppia con Giusy Ferreri. Quest’ultimo, ad oggi, conta 200 milioni di visualizzazioni e, nel 2019, è stato certificato disco di diamante.

E’ proprio da quest’ultima che il fenomeno Baby K non si è più fermato, rilasciando hit su hit. La più recente è, l’ormai disco d’oro, Non mi basta più, in collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni. Il suo videoclip ha raggiunto in un mese 22 milioni di visualizzazioni.

Il miliardo di visualizzazioni è un vero e proprio record italiano che si aggiunge ai successi delle sue hit da 1 disco di diamante (Roma Bangkok), 11 dischi di platino (tra cui Voglio ballare con te e Playa) e 3 dischi d’oro (Da zero a cento, Non cambierò mai e l’ultimo singolo Non mi basta più). Il canale Youtube di Baby K conta oltre a 1,68 milioni di fan iscritti.