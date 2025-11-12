Baby K torna con “Dimmi Dimmi Dimmi”, secondo singolo della sua trilogia tra gelosia, desiderio e curiosità

Baby K – Dimmi Dimmi Dimmi, testo e significato del nuovo singolo disponibile da venerdì 14 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy.
Dopo Follia Mediterranea, uscita la scorsa estate, Baby K continua il suo percorso concettuale e musicale con il secondo capitolo della trilogia che attraversa corpo, mente e voce.
“Dimmi Dimmi Dimmi” – il secondo capitolo della trilogia di Baby K
Se il primo brano rappresentava la pelle e il contatto, Dimmi Dimmi Dimmi è invece la fase della parola, quella in cui l’oggetto diventa umano, prende voce e scopre il linguaggio come forma di desiderio e vulnerabilità.
Prodotto da Massimo “Macs” Barberis, il nuovo singolo mette al centro gelosia e curiosità, raccontando il confine sottile tra orgoglio e pettegolezzo. “È il gioco dell’orgoglio, della gelosia e del desiderio travestito da curiosità – spiega Baby K – perché anche questo è umano: non volerlo ammettere, ma sapere che qualcuno inevitabilmente lo leggerà negli occhi”.
Tra gelosia, desiderio e ironia: un nuovo racconto pop-urbano
Nel testo, Baby K affronta le emozioni con la sua consueta ironia e leggerezza, ma anche con una maturità nuova, capace di intrecciare i temi più intimi con un linguaggio diretto e contemporaneo.
Dimmi Dimmi Dimmi diventa così un viaggio nella mente, dopo quello nella pelle, mentre il terzo e ultimo capitolo della trilogia – previsto nel 2026 – chiuderà il cerchio raccontando il cuore e l’essenza. E chissà che non ci possa essere anche il debutto a Sanremo.
TESTO
Yo Baby K
le mie parole più fatti
ma che noia questo party
vado in macchina e mi tolgo questi tacchi
e metto le Niky
potrei affogare nei tuoi occhi
ma finirò per farti Ghosting
tu ti sciogli come ghiaccio dalla bocca
e scendi sui fianchi
dentro il locale non faccio la fila
domani mi sveglierò a pezzi
la luna ci spia one shot e via
se prendo la mira vai giù
Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulle pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
Dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
Io ti aspettavo come pioggia in centro a Dubai
ora trovi una scusa per un “ciao come stai?”
solo perché ti piace quello che non hai
stanotte ti darò quello che mi dai
così mi vuoi bruciare con quegli occhi Bengala
vuoi prenderti la scena come un corpo alla scala
ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia
non esiste amore senza gelosia
dentro il locale non faccio la fila
domani mi sveglierò a pezzi
la luna ci spia one shot e via
se prendo la mira vai giù
Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulle pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
Dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
se prendo la mira vai giù
Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre
è un brivido sulle pelle
ma tu balli con lei
la nostra canzone
Dimmi dimmi dimmi
no non mi offendo
che tanto qua fa lo stesso
sto ballando con un altro
la nostra canzone
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
dimmi dimmi dimmi
con chi stai ballando la nostra canzone
Oy babe ma lei chi è
oy Babe ma lei chi è