Baby K torna con “Dimmi Dimmi Dimmi”, secondo singolo della sua trilogia tra gelosia, desiderio e curiosità

Baby K – Dimmi Dimmi Dimmi, testo e significato del nuovo singolo disponibile da venerdì 14 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy.

Dopo Follia Mediterranea, uscita la scorsa estate, Baby K continua il suo percorso concettuale e musicale con il secondo capitolo della trilogia che attraversa corpo, mente e voce.

“Dimmi Dimmi Dimmi” – il secondo capitolo della trilogia di Baby K

Se il primo brano rappresentava la pelle e il contatto, Dimmi Dimmi Dimmi è invece la fase della parola, quella in cui l’oggetto diventa umano, prende voce e scopre il linguaggio come forma di desiderio e vulnerabilità.

Prodotto da Massimo “Macs” Barberis, il nuovo singolo mette al centro gelosia e curiosità, raccontando il confine sottile tra orgoglio e pettegolezzo. “È il gioco dell’orgoglio, della gelosia e del desiderio travestito da curiosità – spiega Baby K – perché anche questo è umano: non volerlo ammettere, ma sapere che qualcuno inevitabilmente lo leggerà negli occhi”.

Tra gelosia, desiderio e ironia: un nuovo racconto pop-urbano

Nel testo, Baby K affronta le emozioni con la sua consueta ironia e leggerezza, ma anche con una maturità nuova, capace di intrecciare i temi più intimi con un linguaggio diretto e contemporaneo.

Dimmi Dimmi Dimmi diventa così un viaggio nella mente, dopo quello nella pelle, mentre il terzo e ultimo capitolo della trilogia – previsto nel 2026 – chiuderà il cerchio raccontando il cuore e l’essenza. E chissà che non ci possa essere anche il debutto a Sanremo.

TESTO

Yo Baby K

le mie parole più fatti

ma che noia questo party

vado in macchina e mi tolgo questi tacchi

e metto le Niky

potrei affogare nei tuoi occhi

ma finirò per farti Ghosting

tu ti sciogli come ghiaccio dalla bocca

e scendi sui fianchi

dentro il locale non faccio la fila

domani mi sveglierò a pezzi

la luna ci spia one shot e via

se prendo la mira vai giù

Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulle pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

Dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

Io ti aspettavo come pioggia in centro a Dubai

ora trovi una scusa per un “ciao come stai?”

solo perché ti piace quello che non hai

stanotte ti darò quello che mi dai

così mi vuoi bruciare con quegli occhi Bengala

vuoi prenderti la scena come un corpo alla scala

ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia

non esiste amore senza gelosia

dentro il locale non faccio la fila

domani mi sveglierò a pezzi

la luna ci spia one shot e via

se prendo la mira vai giù

Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulle pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

Dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

se prendo la mira vai giù

Tanto, tanto, tanto nulla è per sempre

è un brivido sulle pelle

ma tu balli con lei

la nostra canzone

Dimmi dimmi dimmi

no non mi offendo

che tanto qua fa lo stesso

sto ballando con un altro

la nostra canzone

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

dimmi dimmi dimmi

con chi stai ballando la nostra canzone

Oy babe ma lei chi è

oy Babe ma lei chi è