L’estate sta arrivando e Baby K è pronta a sganciare una nuova hit estiva

Baby K: significato del testo del nuovo singolo, già candidato a diventare una hit estiva.

Nelle ultime ore sui social è apparso un video backstage che svela l’atteso ritorno di Baby K con un nuovo tormentone estivo, sul quale non si hanno però ancora notizie.

Resta dunque il mistero sia sul titolo che sulla data d’uscita, mentre la cantante ha già svelato alcuni secondi del brano, di cui – in basso – riportiamo un piccolo frammento di testo.

Ma, torniamo al video backstage! Non è infatti passata inosservata la scritta sull’accappatoio nero indossato da Baby K, sul quale si legge Femmina Alfa, che altro non è che il titolo del suo primo singolo che, ad oggi, vanta oltre 1 milione 300 mila stream su Spotify.

Il nuovo singolo potrebbe dunque chiudere un cerchio, che Baby K ha iniziato a tracciare nell’ormai lontano 2011 e che l’ha consacrata come una delle protagoniste indiscusse delle estati italiane.

BABY K: SIGNIFICATO E TESTO DEL NUOVO SINGOLO

Il significato del brano sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Vuoi una mano

Ma al massimo ti do l’Hi-Fi

Alza il volume

Hi-Fi

Fai bye bye

La dedico a loro

Ad ogni diva

E le regine a lavoro

La regola è solo

Fai la signorina

Ma pensa come un uomo

Salto in alto

Più non freno