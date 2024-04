Baby K, in arrivo il nuovo singolo “Fino al Blackout”

Baby K, “Fino al Blackout“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 aprile, “Fino al Blackout” è il nuovo singolo di Baby K (qui il presave e il preorder) e interpreta perfettamente la costante ricerca sonora dell’artista, sposando la sua necessità di coniugare una musica che la rappresenti ad un testo che la racconti.

BABY K, “FINO AL BLACKOUT”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto dalla stessa Baby K (nome d’arte di Claudia Judith Nahum, ndr) e prodotto insieme a Macs, “Fino al Blackout” arriva dopo quasi 13 anni di carriera, durante i quali la cantautrice ha alternato rap, pop e reggaeton, cercando sempre qualcosa di nuovo.

“My loves, mi sono presa una pausa dai social. Ho voluto lavorare in silenzio, perché è quando ci allontaniamo dal chiasso che lo spirito ha modo di comunicare con la nostra mente”, ha scritto pochi giorni fa Baby K sui social.

Poi, ha aggiunto: “La mia vita in musica è iniziata nel 2007 ed è stato un viaggio folle, stupendo, fatto di alti e bassi, evoluzioni, cambiamenti, lavoro, ricerca e risultati assurdi. Tutte queste cose mi hanno portato inevitabilmente a chiedermi: ‘Cosa vuoi dire? Cosa vuoi rappresentare? Claudia, chi sei?’.

Quest’ultima è una domanda che mi pongo da quando sono piccola e che riporta alla mia mente ricordi di spostamenti tra culture e paesi diversi, il sentirsi sempre un alieno in cerca del suo vero contesto. Allontanarsi ogni volta da amici e famiglia, cercando di ricostruire il mio concetto di ‘casa’ e di appartenenza.

Lo stesso è accaduto con la musica. In questi mesi è stato prezioso per me muovermi dietro le quinte, per far tornare quel fuoco, quella fotta, quella voglia di apparecchiarsi il tavolo da sola e dire ‘fan**lo, io sono questa’.

Io non voglio seguire, io voglio creare, perché sentirsi diversi è un’arma, è la fonte, ti rende UNIC* e tu che leggi non dimenticarlo mai! Voglio condividerlo soprattutto con chi mi segue, con chi mi ha aspettata, con chi mi capisce davvero, con voi. Per questo, i social non bastano… ma ci arriverò poco a poco, ‘fidandomi di un battito’ (cit.). Mi mancate, ma stiamo per ripartire”.

Un messaggio attraverso il quale Claudia si è voluta far conoscere non solo come artista, ma anche come donna: forte, indipendente e capace di dire a se stessa: “Qualunque cosa succeda fuori da quella porta, io sono pronta a tutto. Sono pronta a ripartire da me stessa e ad andare avanti per la mia strada”.

“FINO AL BLACKOUT”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Fino al Blackout” sarà disponibile a partire da venerdì 19 aprile.

BABY K, DISCO DI DIAMANTE PER “ROMA – BANGKOK”

In questi primi 13 anni di carriera Baby K ha collezionato 5 dischi d’oro, 17 dischi di platino e persino un disco di diamante grazie a “Roma – Bangkok“, unica canzone al femminile in Italia ad aver raggiunto questo traguardo.

Di fatto, nel nostro Paese, hanno conquistato un disco di diamante soltanto Jovanotti, i Modà, Vasco Rossi, Ligabue e Renato Zero, ma mai con un singolo, bensì con degli album.

Guardando invece al di là dei nostri confini nazionali, Sia è l’unica donna internazionale ad aver ottenuto – insieme a Ed Sheeran e Luis Fonsi – un disco di diamante in Italia per un singolo.