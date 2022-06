"Bolero" è il singolo per l'estate 2022 di Baby K e... Mika. E tra gli autori c'è anche Fulminacci!

Baby K Bolero significato del testo del nuovo singolo per l’estate 2022 in duetto con… Mika.

Eravamo preoccupati fino a qualche giorno fa perché non si avevano ancora notizie del nuovo singolo dell’estate di Baby K. La regina dei tormentoni ci ha però rassicurato spiegando che era pronta ed ora arriva la notizia bomba. Il nuovo singolo è in duetto con Mika ed esce già questo venerdì, 17 giugno.

Bolero sarà fuori per This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Baby K Bolero significato

Il nuovo singolo ha un sound che strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ’80, incontrando un mondo esotico. Nel tutto si crea, afferma il comunicato stampa, un vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due artisti, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva.

Nonostante il ritmo uptempo, Bolero porta con sé un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Anche se è arrivata la stagione più bella dell’anno, adesso che la relazione è finita è tutto diverso, perché stare insieme è solo un ricordo… almeno finché non sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale, “dove il sole incontra il Leone“.

Il brano è prodotto da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre.

Baby K partirà dopo l’estate con il suo Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, queste le date:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

Anche Mika sarà in tour in Italia con Mika – The Magic Piano.

Baby K Bolero testo e audio del singolo con Mika

In arrivo venerdì 17 giugno