Baby K Alexa. Da qualche settimana Baby K ha lanciato il suo nuovo brano per l’estate, Non mi basta più (vedi qui) e per promuoverlo al meglio ha deciso di chiedere aiuto per un duetto memorabile ad un’amica… non parliamo di Chiara Ferragni ma di Alexa.

Alexa, la nota assistente vocale dei dispositivi Amazon, ha infatti imparato a cantare, ed è pure intonata!

BABY K ALEXA NON MI BASTA Più

I clienti che utilizzano un dispositivo con Alexa potranno ascoltare una divertente cover della nuova canzone di Baby K.

Un vero e proprio duetto tra l’artista e Alexa. Per ascoltare questo speciale duetto basterà semplicemente dire “Alexa, tormentone dell’estate”.

Il 15 luglio, sarà inoltre possibile ascoltare un divertente scambio di battute tra Alexa e Baby K, e sentire direttamente dalle loro voci una presentazione di questa speciale collaborazione. In questa giornata, basterà semplicemente dire “Alexa, buongiorno!”.

Dal 15 al 22 luglio inoltre, chiedendo ad Alexa, i clienti potranno riscoprire tormentoni estivi del passato grazie alla Skill “Pillole di musica”, che ogni giorno racconta curiosità e aneddoti divertenti sui capolavori della musica.

Per provarla basterà dire “Alexa, apri Pillole di Musica”. La Skill è disponibile per tutti i clienti in formato audio, ma anche in formato video per i possessori di un dispositivo Echo dotato di schermo come Echo Show.

Ecco il video.