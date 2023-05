Baby Gang canta “Moriremo come i dischi di Moreno”. Il collega risponde per le rime con un freestyle

Baby Gang contro Moreno.

Il rapper è tornato con un album, Innocente, uscito per Warner Music Italy venerdì 26 maggio 2023. All’interno dell’album l’artista, scarcerato lo scorso mese di marzo dopo che era stato arrestato con l’accusa di rapina a mano armata, reato relativo al 2021, è presente anche una canzone, Freestyle 2, in cui il rapper lancia una stoccata a Moreno, rapper considerato tra i migliori nel freestyle in Italia, nonché vincitore di un edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il nuovo disco di Baby Gang ha debuttato bene su Spotify Italia totalizzando con le sue 14 tracce nel solo giorno di uscita oltre 3.477.500 streaming. Questa a seguire il dettaglio dell’entrata nella classifica Spotify dei 14 pezzi venerdì:

#8 Cella 4 386.651

#9 Restare feat. Lazza 385.728

#15 Tony Montana feat. Guè 335.331

#18 Napoletano 311.770

#25 Que lo ke 255.055

#26 Come mai feat. Emis Killa 252.851

#32 Gustavo feat. Lacrim 222.579

#36 Mama Africa feat. Rondodasosa 217.547

#38 Barrio 202.751

#41 Reaggeaton 189.248

#45 Freestyle 2 179.567

#46 Tiffany feat. Ghali 175.854

#49 Pussy 169.896

#51 Amigo feat. Elai 162.722

BABY GANG VS MORENO VS BABY GANG. Il dissing

Come dicevamo in apertura nel brano Freestyle 2 Baby Gang tira una stoccata a Moreno con questi versi:

“Mo-Moriremo come i dischi di Moreno

Solo che noi pagheremo i peccati in cimitero“

Baby Gang si riferisce al fatto che, dopo il grande successo ottenuto ad Amici con un disco, Stecca, da circa 200.000 copie fisiche vendute, i successivi progetti, Incredibile e Slogan, non hanno avuto vita lunga e sarebbero stati completamente dimenticati.

Un post condiviso da MORENO (@morenosemprevero)

Ovviamente Moreno non ci sta e ha risposto al collega attraverso un video postato su Instagram in cui gli risponde a suon di barre. Questo il testo del suo dissing:

Hey hey hey hey

vengo lo sai ti fotto

tu non lo sai chi sono

fai il Toro loco

sulla traccia, il poco di buono

mi hai visto in piazza Prealpi

coi grandi del blocco

e questa cosa sono certo

ti è bruciata troppo

quando faccio un passo in Duomo

io non scappo sono

o da solo o con la tipa

sciallo a passo d’uomo

che mentre aspetti la valutazione al compro oro

ho comprato tre case e fatto cambiare ai miei lavori

saluto zio Vittorio, saluto zia Maria

e per essere real citi il San Vittore e il Beccaria

ma Zaccaria sappi che a casa mia

la convinzione è peggio della pazzia

non c’è rispetto, questi ce l’hanno portato via

e poi ti dichiari innocente, babe che fantasia

di solito i nomi li fa chi fa la spia

e meno male che fai quello di periferia

e so che moriremo

non so mica scemo

ma spero che sia colpa tua se un giorno poi non ci vedremo

moriremo come i dischi di Moreno

ma chissà se tra dieci anni questi li ricorderemo

vengo da dove

stanno già raddoppiando quello che ci hai dato

per riuscire poi a mangiarci tutto l’anno

e mentre dichiari i tuoi kho

quanti orologi hanno

ruzza mi sta chiamando

che ne sta già arrivando un altro

dici in Italia i contratti pacco

ma non si capisce Warner a firmarti

come ca**o ha fatto

ti dichiari capo fila con il capo leccato con la riga

f**a, ci becchiamo al capolinea

M O R E N O

Mi è toccato fare il Baby Sitter eh eh eh

Nei commenti al video il pubblico si è diviso tra chi afferma che Moreno ormai è artisticamente morto e sepolto e chi ha apprezzato il dissing e lo difende.

Tra questi anche la sua ragazza, Barbara Francesca Ovieni, conduttrice e attrice, che ha scritto: “Ma quale scena? La vostra? L’Italia è molto più grande… e lui ha ancora le piazze piene ovunque con quei dischi, forse non ha nemmeno bisogno e voglia di sbattersi ancora. Vediamo tra qualche anno chi canta ancora chi.”

Tra i colleghi che hanno applaudito nei commenti Moreno c’è anche il rapper Lucariello.