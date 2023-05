“Innocente” è il nuovo album di Baby Gang. 14 nuove canzoni e 8 featuring

Secondo artista di casa Warner Music Italy che dal carcere è pronto a lanciare nuova musica. Ovviamente parliamo di Baby gang che è pronto a tornare con nuove canzoni e un disco dal titolo provocatorio, Innocente.

Zaccaria Mouhib, questo il vero nome di Baby Gang, è attualmente in carcere con una condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione con l’accusa di rapina a mano armata, reato che risale al luglio 2021.

Negli scorsi mesi la Warner Music ha cavalcato l’onda di Mentalitè, brano del trapper contenuto nell’album del 2022, EP2, diventato virale con una versione Speed up (velocizzata) sui social e non solo in Italia.

Pe questo sono stati realizzati diversi remix con collaborazioni internazionali: con Ashe 22 per la Francia, con lo svedese C. Gambino per il Nord Europe, con Kalim per la Germania e con il rapper napoletano Neves17.

Ora è tempo di nuova musica inedita e di diverse collaborazioni di spicco.

Baby Gang Innocente

Come dicevamo il nuovo disco di Baby Gang si intitola Innocente e sarà pubblicato nel mesi di maggio, molto probabilmente, il 26 da Warner Music Italy.

All’interno quattordici nuove canzoni e diversi featuring tra cui Guè, Lazza, Emis Killa, Baby K e Ghali.

Ecco tracklist e collaborazioni dell’album:

Cella 4 Napoletano Que lo ke Tony Montana feat. Guè Gustavo feat. Lacrim Barrio Come mai feat. Emis Killa Mama Africa feat. Rondodasosa Amigo feat. Elai Freestyle 2 Pussy Reggaeton feat. Baby K Tiffany feat. Ghali Restare feat. Lazza

Nella copertina del disco Baby Gang ha messo una sua foto da piccolo.