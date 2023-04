Dopo il successo in tutta Europa è fuori “Mentalitè RMX” di Baby Gang feat. Ashe 22

Baby Gang Mentalitè RMX testo e significato del brano fuori dal 31 marzo in una nuova versione che coinvolge la star del rap francese, Ashe 22.

La versione originale del brano di Baby Gang è inserita nell’ultimo progetto discografico dell’artista attualmente detenuto in carcere, EP2, certificato qualche settimana fa con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità vendute.

La scelta di rilanciare questo brano è dovuta al grande successo che la canzone ha ottenuto nelle ultime settimane.

Il pezzo originale infatti è entrato nelle Viral Charts di tutto il mondo, conquistando ad oggi oltre 77 milioni di stream globali, oltre alla certificazione disco d’oro e l’ingresso nelle playlist internazionali più ascoltate, raggiungendo la TOP 10 di paesi come Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Slovacchia e molti altri ancora.

Mentalitè è diventata virale nella sua versione Sped up anche su TikTok e Shazam. La versione sped up è una versione velocizzata di un brano. Un esempio recente? Il brano Bloody Mary di Lady Gaga diventato virale dopo l’accostamento alla Mercoledì Dance della serie tv Netflix, Mercoledì.

Baby gang mentalitè significato del brano

Tornando al brano di Baby Gang, il successo è stato forte in particolare in Francia dove Mentalitè ha raggiunto oltre 5 milioni di stream complessivi, da qui la scelta di incidere questa versione RMX con la partecipazione del rapper francese ASHE 22, artista con cui Baby Gang ha collaborato per la realizzazione della posse track “Eurovision” di Central Cee insieme a molti altri artisti di tutta Europa.

Nella nuova versione del pezzo del rapper di Lecco ASHE 22 aggiunge una strofa in lingua francese.

Entrambi i rapper hanno potuto quindi raccontare dai loro personali punti di vista la mentalità di strada che caratterizza i loro ambienti di provenienza, mescolando gli universi delle loro storie crude ma realistiche di una realtà ai margini.

Baby Gang Mentalitè RMX testo e audio

Ces scènes de violence quotidiennes dans la rue se déroulent en plein

Paris dans le dix-huitième arrondissement

Le quartier de la Chapelle est lié à la contrebande de cigarettes, aux voleurs et au deal

Tengo solo una mentalité

Keskia, y a un problème?

Ces dernières années les problèmes ont redoublé avec l’arrivéе d’exilés

désœuvrés qui y passent leur journéе, virevolte de trafic

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Ici, c’est réel, pas un film de Tarantino

L’amour, c’est soixante euros mais la haine, c’est trois cents l’kilo

All black AMG, j’garde rien dans l’bigo

Sapé en rouge-noir quand j’arrive à San Siro

Bitch, 2.2, avec le poto Baby

Tu sais qu’il m’faut les chiffres du loto, baby

Plata, plomo, fuck you, pay me

J’peux plus faire confiance car dans la ville, j’ai trop d’ennemis

Le Glock tire, j’entends l’écho

J’arrive en grosse North Face, je connais le froid des métaux

J’ai cherché les gros chiffres, la rue m’a dit : “Let’s go”

Maroc, Algérie, j’suis entre Paris, Lyon et Lecco

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Da bimbo il mio giocattolo

Ma ora che ricordo, non avevo giocattoli

Non ti manca il pane, a te ti manca tutt’altro, bro

Ti mancano i coglioni, fra’, di portarlo, kho

Ouais, ouais, wallah, ma io ce la farò

Non torno in strada, non torno mai più povero

So che vuoi tornare, baby, ma io non tornerò

Ho da fare affari, conto soldi, non tollero, ouais, ouais

Non tollero chi parla tanto, chi parla poco e fa tanto

Chi parla tanto e fa niente, chi parla tanto e fa tanto

Chi invece non parla proprio, è proprio quella la gente

Fra’, da tenere d’occhio, fra’, da stare attenti

Sarò il numero uno, trovatemene uno

Chi mi sta sopra, lo metto sotto, tu stai sicuro

Chi mi sta avanti, lo lascio avanti, lo metto in culo

Chi mi sta dietro, rimane indietro senza futuro

Sono il numero uno, mica il numero due

E se c’è un qualcuno, tête à tête nella rue

Ho una 9.21 pronta, frère, per voi due

Non far con me la guerre, non funzionano le tue

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara