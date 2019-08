Dopo quella con A boogie Wit da Hoodie, una nuova importante collaborazione per Capo Plaza. Aya Nakamura è attualmente l’artista femminile francese più ascoltata del mondo. Il singolo Pookie è il suo più grande successo e ha fatto il giro del mondo, anche grazie a featuring internazionali che ne hanno amplificato il positivo riscontro. Ora Pookie sbarca in Italia con il featuring e il remix di Capo Plaza.

Aya Nakamura è nata a Bamako, la capitale del Mali, nel 1995 ed è cresciuta nel sobborgo parigino di Aulnay-sous-Bois. Il suo nome d’arte si riferisce al personaggio Hiro Nakamura della serie Heroes.

La sua carriera musicale ha preso il via nel 2014 postando alcuni brani sui propri profili social. Tale scelta le ha permesso di essere notata dai talent scout di Warner Music France. I suoi maggiori successi sono i singoli Comportement (doppio disco di platino oltralpe) e Djadja che è entrato in classifica in Francia, Belgio, Svezia e Svizzera. Il suo canale YouTube conta più di un miliardo di visualizzazioni.

Per Capo Plaza non è la prima collaborazione internazionale. Il brano Look Back At It (disco di platino in Italia) di A Boogie Wit Da Hoodie ha dimostrato di sentirsi a proprio agio in diversi generi musicali.

AYA NAKAMURA E CAPO PLAZA – POOKIE

La nuova versione di Pookie (etichetta REC.118 / Warner Music France) è un afropop bilingue che combina la scintillante voce francese di Aya Nakamura con il caratteristico flow di Capo Plaza. Un brano che può essere una delle rivelazioni più importanti di fine estate, nonostante la nota difficoltà dei brani in lingua francese di affermarsi nel nostro paese.