E’ uscito su etichetta Polydor / Universal Music il nuovo singolo di Axos Emily.

Emily è il primo brano del 2020 per Axos e arriva dopo il buon riscontro dei precedenti Ci puoi fare un film e Harem (ne abbiamo parlato Qui e Qui). Un assaggio del nuovo progetto del rapper milanese Anima Mundi, a cui sta lavorando da tempo e al quale sta dedicando tutte le sue forze.

“Emily è una canzone d’amore scritta come una volta, ma suonata con tutta la freschezza della trap più melodica. Emily è il primo estratto del disco più importante della mia vita. È una dedica a lei. Una canzone d’autore trap.”

Così Axos descrive il nuovo brano.

AXOS EMILY – IL TESTO

Emily, Emily, Emily

La stanza nuda, la mano scende

Trovi tutta la tua tenerezza

La verità che non trovi in niente

Emily, Emily, Emily

Non vedi mai la fine dei film

Oggi non so cosa sai di me

Eri qui, eri qui, eri qui

Emily, Emily

Chiudo i tuoi demoni in me

Sì, così non ritornano a prenderti

Non sei mai stata più osé

Sì, non più di così mentre uccidi te

La paura di voler morire

Che ti fa sentir la vertigine

Oggi la luna sembra incazzata

Toglimi il ferro, qui, baby, faccio una strage

Pace, il male non passa, veneziano

Tu mi togli l’aria, chiudi le veneziane

Siamo perle rare usate come sfere

Dentro penne nere, uh

Ed ora amiamo il buio come il vento prova

Amore per le vele

Questa notte andiamo a Las Vegas

Per fare l’amore su una roulette

Fare paura a tutti gli hotel

Sposarci ed ucciderci in una sera

Sparare un colpo alla luna piena

Emily, Emily, Emily

La stanza nuda, la mano scende

Trovi tutta la tua tenerezza

La verità che non trovi in niente

Emily, Emily, Emily

Non vedi mai la fine dei film

Oggi non so cosa sai di me

Eri qui, eri qui, eri qui

Emily, Emily, Emily

La stanza nuda, la mano scende

Trovi tutta la tua tenerezza

La verità che non trovi in niente

Emily, Emily, Emily

Non vedi mai la fine dei film

Oggi non so cosa sai di me

Eri qui, eri qui, eri qui

Ti porto dove non c’è moda

No tanga sotto yellow hoodie

Addosso abbiamo solo roba

Il bello lo mettiamo nudi

Crudi, rudi, fatti di pezza

Bambole vudù o Woody

Abbiamo good wave, ma da soli

Sono ancora in tha hood, Cuba Gooding

Swisher and sunshine

Stringe e mi lascia qui

Lei non vince e non cambia idea

Chiudo i tuoi demoni in me

Sì, così non ritornano a prenderti

Questa notte andiamo a Las Vegas

Per fare l’amore su una roulette

Fare paura a tutti gli hotel

Sposarci ed ucciderci in una sera

Sparare un colpo alla luna piena

Emily, Emily, Emily

La stanza nuda, la mano scende

Trovi tutta la tua tenerezza

La verità che non trovi in niente

Emily, Emily, Emily

Non vedi mai la fine dei film

Oggi non so cosa sai di me

Eri qui, eri qui, eri qui

Emily, Emily, Emily

La stanza nuda, la mano scende

Trovi tutta la tua tenerezza

La verità che non trovi in niente

Emily, Emily, Emily

Non vedi mai la fine dei film

Oggi non so cosa sai di me

Eri qui, eri qui, eri qui