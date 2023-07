Autori Associati, il collettivo di autori, compositori e interpreti nato durante il lockdown, lancia “Mare di miele”

Mare di miele è il titolo dei singolo Autori Associati, il collettivo di autori e interpreti provenienti da tutta Italia, fuori da venerdì 14 luglio 2023.

Autori Associati è un progetto che ha preso vita durante il periodo del lockdown andando a riunire artisti da tutta la penisola, autori, compositori e interpreti che spesso collaborano da remoto.

Il Collettivo Autori Associati attualmente è composto da:

Elio Aldrighetti (autore e compositore)

Giulia Correale (cantautrice)

Marina Del Monte (autrice e docente di comunicazione)

Alberto Flavio Fulgoni (autore, compositore e produttore)

Filippo Minoia (cantautore, musicista, arrangiatore e produttore artistico)

Alessandro Lucillo Pedron (autore)

Per l’estate 2023 il collettivo ha scelto di non prendere la strada più scontata nella bella stagione, quella degli ştereotipi, dei reggaeton martellanti, del sole a picco sulla playa, ma quella meno battuta che fa intuire penombre dove si consumano amori che sappiamo destinati a chiudersi a fine stagione, cancellati come le impronte sul bagnasciuga dell’autunno.

Mare di miele dunque… un titolo che vuole sottolineare qualcosa di dolce quanto basta per diventare anche un’esca e una trappola.

Ad interpretare il brano è la cantautrice Giulia Correale mentre il testo è stato scritto da Elio Aldrighetti. Musica, mix e arrangiamento sono infine stati curati da Filippo Minoia.