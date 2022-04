Auroro Borealo: EH è il primo disco italiano tutto pensato per TikTok. Ecco come ascoltarlo

Ormai ve ne sarete resi conto tutti, non serve certo che siamo noi di All Music Italia a raccontarvela questa “verità scomoda”. Il mercato musicale, italiano e internazionale, sta prendendo sempre più una direzione “TikTok friendly”. Moltissimi artisti, soprattutto nel mondo mainstream, hanno infatti capito che conviene loro fare canzoni sempre più brevi e catchy per poter diventare virali, aumentare gli streaming e finire nei trend della piattaforma cinese, ormai uno dei più importanti strumenti di promo per gli artisti. Lo sa bene anche Auroro Borealo, che con il suo ultimo progetto EH ha voluto proporci un esperimento tanto originale quanto provocatorio.

Non soltanto l’era TiKTok ha ispirato all’artista questa idea a suo modo geniale, ma anche l’impossibilità di suonare dal vivo “come si deve”, emersa in questi due ultimi difficilissimi anni di pandemia.

In Eh troviamo 5 canzoni della durata media di 35 secondi, per un totale di 3 minuti esatti per l’intero album. Auroro Borealo non è nuovo a idee simili: già nel passato ci aveva abituati alle sue operazioni provocatorie e strampalate, come quando nel 2019 aveva venduto a ignoti su Subito.it il master del suo disco Implacabile per 41.000 €, o come quando aveva organizzato un intero festival musicale in stile Sanremo sul palco del Mi Ami 2019 (i concorrenti in gara erano sempre Auroro Borealo) con tanto di conduttori, orchestra, televoto e cambi d’abito.

Parlando di questo particolare progetto, Auroro Borealo ha commentato:

Queste canzoni durano solo 35 secondi. Le ho fatte così perché dopo la pandemia, con il settore della musica live ancora fermo, non aveva senso per me fare un disco lungo se non potevo suonarlo dal vivo. Nel frattempo ho scoperto TikTok, ho cominciato a caricare dei video e ho visto che la risposta della community è stata molto positiva. Ho pensato quindi di fare un disco dichiaratamente concepito per interagire con le dinamiche di TikTok. La fruizione della musica è cambiata negli ultimi anni e molti artisti concepiscono le canzoni perché funzionino su TikTok, io ho solo pensato di dichiararlo apertamente realizzando brani che durano direttamente 35 secondi. Perché aspettare un minuto per arrivare al ritornello?

Per ascoltare tutte le canzoni dell’album di Auroro Borealo, che presto partirà con il suo Assembramento Tour (un nome scelto non a caso, si svolgerà tutto in locali minuscoli) vi invitiamo a cliccare qui.

Qui sotto la tracklist del disco.