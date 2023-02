Aurora D’Amico conquista tutti con le cover di Sanremo in inglese

Aurora D’Amico è giovanissima, palermitana e da qualche settimana sta vivendo un periodo di inaspettato successo ed è tutto merito di un’idea tanto semplice, quasi banale, ma per questo geniale.

La cosa principale da sottolineare è che Aurora non è sbucata fuori dal nulla, senza né arte né parte. E’ una cantante, una professionista che ha già all’attivo diversi EP e singoli e che ha portato la sua musica in giro per l’Italia ma anche e soprattutto in Europa.

Nata e cresciuta tra le sapienti mani di Fabio Rizzo, musicista e produttore indipendente che ha lavorato con tutti i più grandi cantanti siciliani di nuova generazione (Dimartino, Pan Del Diavolo, La Rappresentante di Lista, Alessio Bondì e molti altri), Aurora D’Amico ha iniziato a pubblicare la sua musica nel 2016.

I numeri, per essere esordiente e poco conosciuta, erano comunque buoni ma non sufficienti per spiccare il volo. La strada, però, era tracciata ed era solo questione di tempo.

tiktok e la svolta con sanremo 2023 di aurora d’amico

Dopo qualche anno di apprendistato e di sviluppo del suo suono e della sua scrittura, la palermitana sceglie di sfruttare TikTok per allargare il pubblico ed ecco, arrivati a Sanremo2023, la svolta: ricantare i brani in gara ma in inglese.

Un’idea, come dicevamo, molto semplice ma che ha permesso ad Aurora D’Amico di raggiungere il pubblico più ampio ed eterogeneo possibile.

I numeri iniziano ad aumentare vertiginosamente e, ad oggi, il suo profilo TikTok conta quasi 600mila like e più di 40mila follower, la maggior parte dei quali conquistati proprio in queste due settimane.

Aurora ha dimostrato di avere talento e questa idea potrebbe darle lo slancio definitivo che le serve per riuscire a raggiungere risultati anche fuori dai social con la musica, la sua musica.

Di certo, questa è un’ulteriore conferma che la Sicilia, e in particolar modo Palermo, si conferma terra ricca di talento che ha solo bisogno di una vetrina per potere esplodere.

Aurora D’Amico è solo l’ultima, in ordine di tempo, a far parlare di se ma negli ultimi anni abbiamo avuto anche Beatrice Quinta a X Factor, Davide Shorty in finale a Sanremo Giovani, Daria Biancardi vincitrice di All Together Now, senza citare top player come Antonio Dimartino in coppia con l’altro siciliano Colapesce, Levante e La Rappresentante di Lista di Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi.

L’ondata di talento sicula è già partita anni fa, nella musica così come nelle altre aree artistiche, ed è un fenomeno sempre più in espansione e da tenere d’occhio con particolare attenzione.