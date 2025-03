Tra amore e vulnerabilità, “Spacciamo il cuore”, primo singolo di Atipica

Atipica – Spacciami il cuore è il titolo del primo singolo della cantautrice calabrese fuori dal 14 marzo in radio e sulle piattaforme digitali su etichetta Mind The Gap.

Classe 2001 Atipica nasce come cantautrice e polistrumentista, iniziando a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Il suo stile fonde mondi sonori apparentemente distanti, unendo l’intensità del rap con la raffinatezza del jazz, creando un linguaggio musicale unico e personale.

Il suo nome artistico rappresenta la volontà di trasformare l’originalità e la particolarità in punti di forza, abbracciando la diversità come valore essenziale. La sua musica diventa così uno spazio di libera espressione, in cui sperimentazione e tradizione convivono in perfetto equilibrio.

Dopo essere apparsa nel progetto Empirìa Deluxe Edition del produttore 3D, il 2025 la vede debuttare con il suo primo singolo ufficiale.

atipica Spacciami il cuore: il significato del brano

Atipica si distingue per una voce sofisticata e sincera, che riesce a trasportare l’ascoltatore nel suo mondo musicale. “Spacciami il cuore” è caratterizzato da sonorità pop moderne e avvolgenti e affronta il timore di non essere mai abbastanza per qualcuno, anche quando si è pienamente se stessi.

Attraverso una scrittura viscerale e immagini evocative, il brano racconta l’abbandono totale a un sentimento tanto travolgente quanto rischioso. La frase chiave “Spacciami il cuore tuo se vuoi” è una dichiarazione di resa emotiva, dove il desiderio di connessione prevale nonostante i rischi. L’overdose diventa metafora di un’intimità caotica e profonda, come espresso nel verso: “L’overdose per me è una stanza da letto, sfatta, al buio con te”.

Oltre ad Atipica, il brano è firmato da Davide D’Onofrio ed Emanuele Maracchioni mentre la produzione è di 3D & 23 TheMiracle.

Atipica in tour: aprirà i concerti di Fabrizio Moro

Il talento emergente di Atipica è già pronto a conquistare il pubblico dal vivo. A partire da aprile 2025, sarà infatti open-act ai concerti di Fabrizio Moro, esibendosi nelle tappe di Roma e Milano. Un’occasione importante per consolidare la sua presenza nella scena musicale italiana e far conoscere la sua musica a un pubblico sempre più ampio.