Astol Vediamoci stasera testo e audio. Dopo l’ottimo riscontro del featuring con Emma Muscat nel brano estivo Sangria, è ora tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di Astol Vediamoci Stasera (Hokuto Empire / Believe). Per l’occasione il giovane principe del reggaeton è accompagnato da LDA e Robledo.

Il successo estivo di Sangria ha posto le basi per il suo nuovo progetto discografico di Astol, che ha dato vita così, a partire da un ritornello scritto a quattro mani con Francesco “Francis” Conteddu, a Vediamoci Stasera. Il nuovo singolo è un brano unico, innovativo e caratterizzato da sonorità spiccatamente reggaeton.

Vediamoci Stasera, prodotto da Pier Giorgio Usai, vede la collaborazione del giovanissimo rapper LDA, ovvero Luca D’Alessio, e di Robledo, l’artista madrileno reduce dal disco di platino per Dime Bbsita. I due contribuiscono a dare una completezza musicale e strutturale al pezzo. Vediamoci Stasera, impreziosito da questi featuring, si rivela ancor di più una mescolanza di culture musicali che s’incontrano e si fondono in un sound perfetto.

ASTOL VEDIAMOCI STASERA FEAT. LDA E ROBLEDO

“Il titolo ‘Vediamoci Stasera’ rappresenta, in rapporto soprattutto alla realtà che stiamo vivendo, l’invito più semplice di sempre da fare a qualcuno che amiamo o a cui vogliamo bene: un invito importante che, mai come in questo momento, assume un valore simbolico.”

Così Astol spiega il brano, che vuole essere una dedica d’amore universale, in cui chiunque può ritrovarsi e rispecchiarsi. In particolare, Astol si rivolge ai giovani e ai ragazzi che, in questo periodo di grandi difficoltà al livello sociale ed interpersonale, hanno voglia di un po’ di normalità. Una necessità di vivere i loro amori con semplicità e spensieratezza e di dire alla persona di cui sentono tanto la mancanza “Vediamoci Stasera”.

A proposito della collaborazione con LDA Astol racconta.

“Ascoltando ‘Di Notte’ dal nuovo album di Gigi D’Alessio, ero rimasto particolarmente colpito dalla strofa di suo figlio Luca. Così gli ho scritto in direct su Instagram per complimentarmi. Fino a quel momento non avevamo avuto modo né di conoscerci, né di incontrarci. Ho sentito da subito una bella energia, così gli ho chiesto di prender parte al mio progetto musicale e lui ha accettato. È bastato un attimo per ritrovarci a lavorare insieme.”

ASTOL Vediamoci stasera testo e audio

(scritta da Pasquale Giannetti, Francesco Conteddu, Luca D’Alessio e Alberto Robledo Busto)

Il tuo sapore è quello del pericolo

dimmi la formula segreta che c’è in un brivido

uno come me non lo conosci solo dalle storie che fa

l’estate finisce quando ti rivesti

nudi fino all’alba un segreto sarà

Viene dal cielo il modo in cui mi guardi

Dio deve essere delle tue parti

hanno riaperto quel locale per trovarti

dimmi che di te posso fidarmi

senti la magia, non devo presentarmi

dammi una notte di sesso e il cielo di una luna piena

dimmi che sei vera

Vediamoci stasera

ti porto sulla luna

riscrivi la tua storia perché io ci sarò

non dire una parola

viviamo un’avventura

la storia di una sera ma non dirmi di no

Vediamoci stasera

mo che la luna è piena

siamo la cosa più vera che c’è

la notte scrivo solamente di te

finalmente so l’amore cos’è

lascio sul foglio una scritta che parla di noi

passo il bianchetto e lo cancello se è quello che vuoi

mentre passi il dito non lo vedi e poi

Che i segni restano impressi negli occhi tuoi, oh no

mi ami, poi rispondi “I don’t know”

ti voglio stasera però

se è destino ti sognerò

Vediamoci stasera

ti porto sulla luna

riscrivi la tua storia perché io ci sarò

non dire una parola

viviamo un’avventura

la storia di una sera ma non dirmi di no

Qua mi mandano via

fuori la Polizia

lei nella pista ballando accendeva la fantasia

(Robledo)

No sé qué has hecho

que has puesto mi mundo al revés

Cuando te quitas la ropa subes el nivel

No sé que me està

pasando, dime mami

pero me tiene acelerao

como un Ferrari

Asì lo siento qué suerte la mia

Que apareciste

cuqndo màs falta me

hacìas

Si no te tengo a mi lado no duermo

Es no quiero despertarme de este sueno

Baila despacito, baila para mì

Nena siente el bajo

ponte en gravity

Que nadie como tú

Sabe lo que me gusta a mì

Vediamoci stasera

Ti porto sulla luna

Riscrivi la tua storia perché io ci sarò

Non dire una parola

Viviamo un’avventura

La storia di una sera ma non dirmi di no

(Robledo)

No sé qué has hecho

que has puesto mi mundo al revés

Cuando te quitas la ropa subes el nivel

No sé que me està

pasando, dime mami

pero me tiene acelerao

como un Ferrari

Asì lo siento qué suerte la mia

Que apareciste

cuqndo màs falta me

hacìas

Si no te tengo a mi lado no duermo

Es no quiero despertarme de este sueno

Baila despacito, baila para mì

Nena siente el bajo

ponte en gravity

Que nadie como tú

Sabe lo que me gusta a mì

Vediamoci stasera

Ti porto sulla luna

Riscrivi la tua storia perché io ci sarò

Non dire una parola

Viviamo un’avventura

La storia di una sera ma non dirmi di no