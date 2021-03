Assomusica rivela: “Il calo del fatturato per il mondo dei concerti raggiunge il 97%”

La crisi della musica dal vivo, a seguito dello scoppio della pandemia, ha raggiunto proporzioni davvero preoccupanti mentre lo stato, purtroppo, continua a non agire in modo concreto. A svelare alcuni importanti dati il presidente di Assomusica, Vincenzo Spera, e Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, ospite su La7.

Spera ha affermato:

“Siamo messi male, i concerti annullati fino a settembre erano 4000, il settore è completamente steso con cali di fatturato che raggiungo il 97%.

Come riprendere? Quello che sta succedendo in Italia è rincorrere il virus senza mantenere il tessuto lavorativo, che è difficile ricostruire se le figure professionali scompaiono. Bisogna indennizzare, non ristorare, e mettere in campo idee che arrivano dall’Europa, che ci dice di utilizzare almeno il 2% dei fondi di Next Gen Eu per cultura.

Poi riduzione IVA, e riprendere con attività di formazione del personale. La musica è un grande patrimonio creativo e lavorativo che non va perduto”.