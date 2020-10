L’Apollo Club di Milano e l’etichetta milanese Asian Fake provano a ridare un po’ di speranza alla musica live emergente.

Il primo appuntamento è previsto per oggi, sabato 24 ottobre, con Memento.

La collaborazione tra la label e il club ha proprio l’obiettivo di dare uno spazio agli artisti emergenti nel rispetto delle normative anti covid in un momento in cui suonare dal vivo per questi artisti sembra essere diventata una missione impossibile.

Un’iniziativa che speriamo altri locali decideranno di abbracciare (possiamo anticiparvi che in questo senso partirà presto una serata settimanale anche in un’altra realtà che sostiene continuamente la musica emergente, il Memo Restaurant Music Club di Milano).

L’ingresso per l’appunto con Memento, reduce dal lancio del singolo Mollamy, è gratuito previa registrazione su Eventbrite. L’inizio del live è previsto per le ore 19.00.

Il video è realizzato dalla regista Vittoria Elena Simone.

Conosciamo meglio Memento

Classe 2002, l’artista cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd. Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra.

Negli anni suona per diversi progetti. Il capitolo “Memento” si apre circa due anni fa con il brano Non Mi Manchi che testimonia il cambiamento in atto.

Non ti conosco – traccia pubblicata a giugno 2020 all’interno dell’album HANAMI, il progetto discografico di Asian Fake che ha coinvolto 13 artisti emergenti aprendo nuovi scenari di ricerca e talent-scouting all’interno del panorama discografico italiano- segna l’ingresso di Memento nel roster della label.

Foto di copertina di Vittoria Elena Simone