Esordio per la cantautrice romana ASIA con “La festa è qui”

La festa è qui è il titolo del singolo di debutto di ASIA, cantautrice romana, in uscita per Stemma Music con distribuzione Artist First martedì 18 marzo 2025, giorno del suo compleanno.

Il brano, scritto dalla stessa ASIA insieme a Daniele Conti e Federico Fabiano (già autori per artisti del calibro di Annalisa, Alfa, Francesco Renga e Federica Carta), è una riflessione sulla contraddizione tra il caos interiore e il bisogno di evasione.

La festa è qui è stato prodotto e arrangiato dalla stessa ASIA insieme a Stefano Borzi, creando un sound autentico e personale, perfetto per esaltare il significato del brano.

Musicalmente, il brano si distingue per un pop moderno e intenso, con un arrangiamento evocativo che enfatizza il contrasto tra desiderio di fuga e introspezione. Attraverso immagini suggestive e un linguaggio diretto, ASIA trasporta l’ascoltatore in una dimensione intima, fatta di ricordi, malinconia e voglia di riscatto.

CHI È ASIA: BIOGRAFIA

Asia Cannone, in arte ASIA, è una cantautrice romana classe 2003. Il suo percorso musicale inizia sin da giovanissima, studiando canto per otto anni e affinando la propria tecnica vocale tra tradizione classica e sonorità moderne.

Scrive e compone i propri brani accompagnandosi al pianoforte .

. Si è fatta conoscere con il busking nelle strade di Roma fino a esibirsi in location importanti come l’ Auditorium Parco della Musica .

nelle strade di Roma fino a esibirsi in location importanti come l’ . Nel 2023 ha partecipato a “Dalla strada al palco” su RaiDue, duettando con Nek su “Shallow”.

su RaiDue, duettando con su “Shallow”. Ha conquistato una community di oltre 100.000 follower su TikTok, affermandosi nel panorama musicale emergente.

Attualmente sta lavorando al suo primo EP, un progetto che fonde crescita artistica e ricerca sonora.

ASIA – “LA FESTA È QUI” | TESTO

Certo che forse poi ci ho messo un po’

Ma tutto passa e ora lo so per certo

Tramonto sogni dentro a un altro shot

Che mi ero persa dentro la mia testa

perché capirmi a volte è complicato

E non chiedo a nessuno di farlo

Gira e rigira e rigira

e sono sempre ferma

E non mi va di uscire per un’altra festa

Che c’è già così tanto rumore qui

Ti invito da me che la festa è qui

È qui

Mi cercavo nei testi

di canzoni mai sentite

Cercavo qualcosa

che mi ricordasse di te

Per tornare ancora

come sui banchi di scuola

A scriversi sul polso

l’iniziale di chi si ama.

Gira e rigira e rigira

e sono sempre ferma

E non mi va di uscire per un’altra festa

Che già così tanto rumore qui

Ti invito da me che la festa è qui

È qui

In mezzo a scatole vuote

che aspettano il giorno

che parto lontano da tutto e non torno

In mezzo ai miei tuoi pensieri

che non mi fanno dormire

anche quando dormire

è l’unica cosa che sogno

Che sto sole mi schiaccia e non me lo aspettavo

Sembra sempre che il tempo non passi ma è già maggio

E va bene così, va bene così

Okay va bene così, va bene così

Va bene così

Gira e rigira e rigira

e sono sempre ferma

E non mi va di uscire per un’altra festa

Oh, che c’è già così tanto rumore qui

Ti invito da me che la festa è qui

È qui

E la festa è qui

E la festa è qui

E la festa è qui

La festa è qui

E la festa è qui

La festa è qui

E la festa è qui

Ti invito da me che la festa è qui,

È qui.