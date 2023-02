Articolo 31 tornano live: dopo i 4 sold out di Milano, arriva la nuova data

Dopo i 4 sold out di Milano, gli Articolo 31 di J-Ax e DJ Jad annunciano la tappa zero del tour.

Gli Articolo 31 sono tornati sul palco insieme per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo nel mese di febbraio 2023. Il loro brano, Un bel viaggio, è stato un ritorno al passato (e non solo) per i tanti fan.

Insieme alla loro partecipazione alla kermesse, il duo rap aveva già annunciato 4 concerti al Mediolanum Forum di Assago (MI), già tutti sold out. Per questo motivo hanno annunciato anche la data zero che si svolgerà il 14 maggio 2023 al Palazzetto dello Sport di Vigevano.

I biglietti saranno in vendita dal 27 febbraio alle ore 14 su Vivo Concerti e dal 4 marzo alle 11 in tutti i punti vendita autorizzati.

Gli Articolo 31 hanno già confermato che stanno lavorando al nuovo disco insieme e, durante un’intervista in radio, hanno manifestato la volontà di fare un tour con gli 883 di Max Pezzali e una canzone con Paola & Chiara.

Qui di seguito le date del tour confermate.

ARTICOLO 31 – TOUR 2023

14 maggio Palazzetto Dello Sport Di Vigevano

18 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

19 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

24 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

25 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

