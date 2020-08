Fiorella Mannoia Chissà da dove arriva una canzone è il nuovo singolo dell’artista in uscita questa settimana. L’autore è il cantautore rivelazione degli ultimi anni… Ultimo.

È pronta a tornare con nuova musica la Mannoia. Questo brano infatti anticipa l’uscita del nuovo disco in arrivo entro il 2020, a meno di due anni di distanza dal precedente album, Personale.

Fiorella Mannoia Chissà da dove arriva una canzone

Uscirà negli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming mercoledì 2 settembre questo nuovo brano di Fiorella Mannoia. Il radio date è invece fissato per il 4 di settembre.

Ultimo così si cala per la seconda volta nei panni dell’autore per un’altro artista. Precedentemente infatti il cantautore ha scritto un brano per Bianca Atzei.

Ecco come parla la Mannoia di questa canzone e della nuova collaborazione:

“La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo“.

Chissà da dove arriva una canzone recita in una parte del testo… “io non trovo mai una spiegazione, ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone”.

Il nuovo singolo verrà presentato per la prima volta live da Fiorella mercoledì 2 settembre, all’Arena di Verona e in diretta in prima serata su RAI 1, durante i Seat Music Awards 2020 – edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Fiorella Mannoia Chissà da dove arriva una canzone testo e audio

