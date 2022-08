Arriva a settembre “Botox”, ultimo album della trilogia di Night Skinny. All’interno oltre 40 collaborazioni

Night Skinny Botox è il titolo del nuovo album del producer in uscita nel mese di settembre per Island Records / Universal Music Italy.

Il disco rappresenta l’ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2017 con Pezzi e proseguita nel 2019 con Mattoni, quest’ultimo certificato con il doppio disco platino.

Night Skinny, che ad oggi conta oltre 500 milioni di stream, racconta così questo nuovo capitolo:

“Quando ho iniziato a lavorare a Botox volevo alzare il livello ancora una volta. Il titolo, da solo, doveva comunicare la grandezza di un disco così gonfio di collaborazioni e allo stesso tempo incarnare il concetto di finzione.

In una scena assuefatta dai numeri e dalle classifiche in cui vince chi ostenta, in una società ossessionata dal successo che ci insegna a modificare la nostra immagine, l’apparenza non è altro che una forma di dipendenza. In Botox conta solo la musica. È tutto vero. No filler“