Arisa presenta Ortica Special Tour 2021. Date e biglietti

Nei vinili Frah Quintale debutta in vetta mentre i The Kolors si fermano alla #11.

Sono ben 38 i brani italiani presenti in Top 50. Debutto tiepido per i brani estivi di Irama e Marco Mengoni.

L'ultima classifica radio Earone del mese di giugno premia i Coldplay che tornano in vetta scalzando l'inno degli Europei di calcio di Martin Garrix, Bono e The Edge.

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

di Massimiliano Longo

Scoppia sul web la polemica su Madame... forse ci si scorda spesso che si acquista la musica, non la persona

Madame, scoppia la polemica sul web con tanto di Influencer come Riccardo Dose a darle contro. Nel mio solito giro sul web inciampo nella polemica del giorno e, da bravo direttore di un sito indipendente che parla dell'argomento meno interessante per i lettori del web, la musica, non mi faccio scappare l'occasione per scriverne. Mi piace sottolineare...