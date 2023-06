Arisa mostra le sue fragilità in un video sui social: “Ci vorrebbe un po’ più di vita, qualcosa di familiare, caloroso, non giudicante.”

Arisa è riapparsa nelle scorse ore sui social pubblicando dei video che testimoniano che la cantante, dopo le dure polemiche in seguito alle sue dichiarazione a Il Confessionale di Peter Gomez (vedi qui), sta vivendo un momento emotivamente difficile.

La cantante ha infatti deciso di non presenziare al Gay Pride dove era tra gli ospiti in cartellone su consiglio di organizzazione e management. Tutto questo la sta decisamente destabilizzando come dimostrano le parole usate nei video pubblicati su Instagram…

“Certo che a volte canto proprio di mer*a, mi trucco proprio di mer*a, questo profilo qua… ho spento la tv. Non mi voglio vedere, ve lo giuro, non mi voglio vedere. Siete ancora arrabbiati con me? Qualcuno di voi è ancora arrabbiato con me? Che spreco di tempo.”

Del resto Arisa non ha mai nascosto ne le sue insicurezze, ne le sue fragilità. E anche questa volta sceglie di non farlo continuando con queste parole:

“Non mi sento più, inizio a cantare bene poi dopo un po’ non si sa che succede ogni volta, mamma mia.

Sarà che sono stanca, sarà che mi devo prendere un periodo, sarà che veramente sto a… non so a fare che, cioè… ma che faccio se non lavoro. Io lavoro sempre, lavoro da sempre, che faccio avete qualche idea? A parte le cose pornografiche che sicuramente mi arriveranno a fiotte. No, non me le scrivete.

Però che potrei fare veramente, andare a scavare le patate, non sarebbe male.

Magari mi metto le scarpe troppo alte, sarà colpa delle scarpe perché mi metto delle scarpe altissime. Sapete che scarpe metto io? Io ogni volta che canto, che vado in televisione, mi metto queste scarpe alte perché mi piace magnà. Ma si può cantare con queste scarpe?

Io vorrei andare senza trucco e con le scarpe da ginnastica. Oppure dovrei cercare un paio di scarpe che mi slancino, però comode…”

Nei video successivi Arisa cerca quindi un po’ di pace e conclude con queste parole:

“No dai ho cantato bene, sentimentale, un poco struggente. Ma si dai, a volte bene, a volte male. Io a volte con me stessa mi arrabbio troppo, voi?

Ma perché? Ci vorrebbe un po’ più di vita, qualcosa di familiare, caloroso, non giudicante. Non lo so ragazzi, potrei stare meglio, si potrebbe stare meglio tutti. È il coraggio che manca. Notte”

Nel frattempo rimane ancora incerta la presenza della cantante alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi dove era tornata a fare la professoressa nell’ultima stagione. Lei stessa ha dichiarato che dovrebbero esserci le condizioni che le permettano di poter fare anche altro dedicandosi alla sua carriera e, magari, tentando l’ambito ritorno al Festival di Sanremo che insegue da due anni.